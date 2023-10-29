فدوى عابد:' كنت متوقعة نجاح مسلسل " صوت وصورة".. وحنان مطاوع مُخلصة في عملها ( خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة فدوى عابد كواليس تعاونها مع النجمة حنان مطاوع في مسلسل " صوت وصورة" قائلة:' لايوجد وصف لأداء وتمثيل الفنانه حنان مطاوع، ومدى اخلاصها للعمل، شخصية مخلصة للغاية في عملها وتعطي له كل ما لديها، ومجرد العمل معها جلعني أتعلم الكثير وذلك بالإضافة إلى فريق العمل فكان الشرف لي التعاون معهم جميعا.



وقالت فدوى عابد في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني:'كنت متوقعة وواثقة أن العمل سيكون عمل حقيقي وسيلمس الكثير من الجمهور، أما بالنسبة لنجاحه فهذا هو توفيق من الله سبحانه وتعالى في ظل الظروف الصعبة الحزينة التي يمر بها أهالينا في فلسطين

أبطال العمل

مسلسل صوت وصورة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب، وتنتجه أروما ستوديوز، ويعرض عبر شاشة DMC ومنصة WATCH IT، كما يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز.

ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات، وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويتم عرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر قناة dmc ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا أو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا وتعاد للمرة الثانية في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة صباحًا والساعة الخامسة مساءًا بالإضافة إلى عرضه عبر شاشة منصة wach it الرقمية بشكل حصري.