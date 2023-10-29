إنجلينا جولي: حياة الفلسطينيين والإسرائيليين لها أهمية متساوية

القاهرة - محمد ابراهيم - لم يكن نجوم العالم العربي وحدهم يدعمون القضية الفلسطينية، إلا أن هناك بعض نجوم الفن في جميع أنحاء العالم يساندون الشعب الفلسطيني ويدعمهم بعد الأوقات الصعبة التي مرت عليهم من انتهاكات وقصف أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال وأهالي غزة الأبرياء، من أجل المطالبة بحققوهم، فدائمًا ما تناصر النجمة أنجلينا جولي الشعب الفلسطيني.

فاكمالًا لمساندة الفنانة أنجلينا جولي في ظهور صوت الحق، أكدت عدم رضاها لارتكاب الجرائم اللاإنسانية، والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني في حق الأبرياء بقطاع غزة، إضافة إلى أنها ناشدت دول العالم بالتكاتف والاتحاد من أجل سرعة إنقاذ أهالي غزة من الدمار الشامل الذي أصابها، كما أكدت أنها قررت التبرع لأهالي غزة لمساندتهم بمحنتهم.

هكذا دعمت أنجلينا جولي القضية الفلسطينية

ونشرت النجمة العالمية أنجلينا جولي منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، معلقة: "مثل الملايين حول العالم، أمضيت الأسابيع الماضية مريضًا وغاضبًا بسبب الهجوم الإرهابي الذي وقع في إسرائيل، ومقتل العديد من المدنيين الأبرياء، وأتساءل عن أفضل السبل للمساعدة. أنا أيضًا أصلي من أجل العودة الفورية والآمنة لكل رهينة، ومن أجل العائلات التي تعاني من الألم الذي لا يمكن تصوره بسبب مقتل أحد أبنائها. وقبل كل شيء، قُتل الأطفال، وأصبح العديد من الأطفال يتامى".

أنجلينا جولي: ما حدث في إسرائيل عمل إرهابي

واستكملت أنجلينا: "ما حدث في إسرائيل هو عمل إرهابي، لكن هذا لا يمكن أن يبرر الخسائر في الأرواح البريئة في قصف السكان المدنيين في غزة الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا يمكنهم الحصول على الغذاء أو الماء، ولا إمكانية للإخلاء، ولا حتى حق الإنسان الأساسي في عبور الحدود بحثًا عن ملجأ".

وتابعت أنجلينا: "بسبب عملي مع اللاجئين لمدة 20 عامًا، فإن تركيزي ينصب على الأشخاص النازحين بسبب العنف في أي سياق. يبلغ عدد سكان غزة أكثر من مليوني شخص نصفهم من الأطفال، يعيشون تحت حصار شديد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، بالإضافة إلى عقود من النزوح وانعدام الجنسية. وتشكل شاحنات المساعدات القليلة التي تدخل البلاد جزءًا صغيرًا مما هو مطلوب وكان يتم تسليمها يوميًا قبل الصراع الحالي، كما تتسبب التفجيرات في خلق احتياجات إنسانية جديدة يائسة يوميًا".

أنجلينا جولي: الإنسانية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار

وأضافت: "الحرمان من المساعدات والوقود والمياه هو عقاب جماعي للشعب، إن الإنسانية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، إن حياة الفلسطينيين والإسرائيليين ـ وحياة كل الناس على مستوى العالم ـ لها أهمية متساوية".

واختتمت أنجلينا جولي قائلة: "ويجب القيام بكل ما يمكن أن يمنع سقوط ضحايا من المدنيين وينقذ الأرواح. مثل كثيرين آخرين، تبرعت لجهود الإغاثة الطبية، لقد اخترت دعم عمل منظمة أطباء بلا حدود وكنت أتابع تقاريرهم عن كثب".