انت الان تتابع خبر هل تذكرون "ربى" بطلة مسلسل"كان ياما كان"؟!.. أصبحت ملكة جمال!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت صفحات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير صورة حديثة للفنانة ربى السعدي التي اشتهرت بدور ربى في المسلسل الشهير كان ياما كان.

ظهرت ربى بشكل مختلف تماما بعد أن كبرت وصارت شابة جميلة، أكد الجمهور بأنها أصبحت جميلة للغاية.

ربى السعدي، هي ابنة الكاتب الكبير والسيناريست هاني السعدي وشقيقة الفنانة روعة السعدي، بالعديد من الأعمال السورية في طفولتها وتركت لدى المشاهد اثر كبير.

ولم تختار ربى الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، على الرغم من أن طموحها ينحاز للمجال الفني، وإنما بادرت السعدي للدراسة في جامعة، تخصص ترجمة أدب إنجليزي، وبدأت تعمل على التنسيق ما بين دراستها في الجامعة، وتصويرها في الأعمال الدرامية. وتنحدر الممثلة السورية من العاصمة السورية دمشق، رغم أن أصولها فلسطينية، أما يوم ميلادها في فكان الأول من كانون الثاني من العام 1995.