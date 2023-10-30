انت الان تتابع خبر هذه الطفلة أصبحت أشهر ممثلة تزوجت نجم كبير وتخلى عنها بعد أيام.. خمنوا من هي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تزوجت الفنانة المصرية من موطنها النجم أحمد عز عرفي وانجبت منه طفلين، وبعدها تخلى عنها ولم يعترف بأولاده، حيث اشتدت بينهما المشكلات ووصلت للمحاكم.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، برئاسة المستشار هشام البنا، قد اصدرت حكم بإثبات نسب توأم زينة إلى أحمد عز، وحضرت زينة تلك الجلسة مع محاميها، لكن عز لم يحضر وأناب عنه محاميته.

وعند نطق المحكمة فرح دفاع الفنانة زينة وقال لها مهللاً: «مبروك يا فنانة إثبات النسب»، وعلي الجانب الأخر أنكر دفاع عز حكم المحكمة، مدافعاً بانه يعتبر باطلًا لأنه منقول ويوجد به شبهة.

لكن أحمد عز، لم يستسلم لهذا الحكم، وسرعان ما قدم استئناف علي حكم المحكمة، لكن لم يكن ذات جدوى، لأن المحكمة أصدرت الحكم بإثبات نسب التوم إليه، كما علق القاضي الذي شهد هذه الجلسة: «نحن ننفذ عدالة السماء».

نشرت الفنانة زينة عبر حسابها في انستجرام صورة لها من أيام الطفولة تجمعها بوالديها، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وعلقت قائلة "الله يرحمك يا أبويا ويعفو عنك ويغفر لك يا رب ويرحم كل آباءكم يا رب، ويديكي الصحة يا أمي ويخليكي وتجوزي عز وزين يا رب".