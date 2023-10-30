نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام الرشيدي يتحدث عن تعاون دينا الشربيني وشيرين رضا في حدث بالفعل: "روجوا للعمل بشكل ملحوظ" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مخرج مسلسل "حدث بالفعل" عن اجتماع دينا الشربيني وشيرين رضا في مسلسل سويًا عقب انفصالهن عن المطرب عمرو دياب وعلق على أثارة هذا الأمر للجدل مؤخرًا فقال في تصريحات صحفية: " طبعا في كومنتات بتتكلم على عمرو دياب وبتربط بين المواضيع الشخصية دي وقرأت ده مؤخرًا، والكومنتات دي مكنتش بتأثر عليهم، والكلام ده انتشر بعد ما تم إعلان تعاونهم مع بعض والناس بدأت تهزر، لكن هما مكنش في حاجة بالنسبالهم.

وأردف هشام الرشيدي، كاشفًا رأيه في فكرة الترويج للحكاية، بسبب ربطها بعمرو دياب:الناس بطبيعة الحال بتحب الحاجات اللي بتلفت النظر زي إن دينا الشربيني وشيرين رضا مع بعض في حكاية واحدة، فده طبعا بيبقى جزء منه ماركتينج بيلفت نظر الناس، الناس بتبقى عايزة تشوف الموضوع رايح فين وبيحكي عن إيه.

كواليس حكاية لو بعد حين كانت حلوة ودينا وشيرين أصلا صحاب، ففكرة إنهم أول مرة يشتغلوا مع بعض دي هما كانوا حبينها، وده ظهر من بداية التحضير للحكاية والأجواء كانت حلوة جدا.

وكشف هشام الرشيدي عن سبب عدم اقتصار المسلسل عن قصة بدولة واحدة فقال: "لأن الامراض النفسية مش مربوطة بدولة معينة، ممكن أي شخص يكون مريض نفسي في أي دولة وأي قارة ده غير أن التنوع هو هدفنا الرئيسي، وفعلًا المسلسل مقبتس من قصص حقيقية حصلت وبيشرح الدوافع اللي دفعت الشخصية الحقيقية إنها ترتكب جريمة بسبب مرضها النفسي عشان كده قررنا تقديم الفكرة دي في عمل فني مصحوب برسالة الهدف منها التوعية تجاه الأمراض النفسية وتأثيرها وأعراضها لإن ممكن حد يكون مريض نفسيًا وهو ميعرفش أو حد قريب منه مثلًا، فحرصنا إننا نقدمها في القالب ده وتكون رسالة ممزوجة بالإثارة والتشويق عشان المشاهد يستمتع وهو بيتفرج، أما عن فكرة عدم اقتصرنا على حوادث حصلت في مصر فقط فلو كنا عملنا كده كان من الممكن أن الجمهور يتعرف على هوية المريض الحقيقي لأننا بنتكلم في قصص مشهوره فممكن يربطوا الاحداث وساعتها ده يعتبر تشهير واحنا ده نش هدفنا خالض فقررنا أن نستعين بقصص من الدول العربية ونغير في بعض تفاصيل الشخصية زي الجنسية وغيرها حتى نحافظ على سرية المريض لأنها في النهاية برضه ملفات نفسية حقيقية.

حب هشام الرشيدي لتقديم الأعمال المقتبسة من الحقيقة

وكشف أيضًا عن حبه لتقديم أعمال مقتبسة من الحقيقة مثل فيلم ماكو وغيرهم فقال: "دايمًا بحس إن القصة لما تبقى مأخوذة من قصة حقيقة يبقي كإنه موضوع من "لحم ودم" موضوع حي، إحنا كبشر لما بنعرف أن قصة العمل إلى هنتفرج عليه دي حقيقة بنتعاطف أوي وبننجذب والتسويق بيبقي أكتر طبعًا،

فـ أنا غصب عني بتشد أو ي للموضوع ده سواء عمل مقبتس كامل أو حدث واحد حقيقي بنبني عليه قصه درامية وبصراحة أنا مبكونش محضر لده هي بتيجي معايا صدفة لإني بحب أشوف ده في حياتي وعلى فكرة مش شرط أن القصة تكون منقولة بالحرف إحنا ممكن نغير في درامتها على قد ما نقدر وعلى حسب المناسب المهم يكون في منطقية في الأحداث