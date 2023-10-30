نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصواء الخولي تعبر عن غضبها لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا زال نجوم الإعلام يواصلون مساندتهم للقضية الفلسطينية فقد كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك خطوات على الأصعدة كلها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتفاصيل تصاعدية جديدة، والمشهد لا يهدأ أو يسير نحو ممرات سياسية آمنة للشعب الفلسطيني، ولكن الأمور تصاعدية بشكل يومي بسبب تعنت الاحتلال إزاء الشعب الفلسطيني.

وأضافت الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة كاملة بداية من 7 أكتوبر، بردود الفعل التي تلت هذا التاريخ، ووصولًا إلى يومنا هذا، والحديث يدور حول استشهاد آلاف الفلسطينيين، وهي أرقام مفزعة ومخيفة في أن تكون في هذا الوقت الزمني الضيق.

تفاصيل برنامج في المساء مع قصواء

حيث تحاور من جديد نخبة من المتخصصين وتناقش أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل كان يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع، مجددًا الاهتمام بالشأن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، في شكل جديد، تتنوع ملفاته ومناقشاته بين كل ما يدعم قضايا صناعة الوعي، وبناء الإنسان، ليعود البرنامج في مواعيد العرض السابقة على الهواء مباشرة؛ من السبت إلى الثلاثاء، الساعة التاسعة مساء، ولمدة ساعتين، وتكون الإعادة كذلك في الساعة الثامنة صباح اليوم التالي.



معلومات عن الإعلامية قصواء الخلالي

الجدير بالذكر أن الإعلامية قصواء الخلالي قدمت خلال مسيرتها الإعلامية العديد من برامج التوك شو الناجحة والمتميزة على القنوات المحلية والتليفزيون المصري، من بينها برنامج على اسم مصر، وبرنامج صباح الخير يا مصر، وصباح دريم، وفي المساء مع قصواء على قناة ten.