نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن يدعمون ملكة جمال الإنسانية تضامنًا مع أحداث غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص عدد من الفنانين على حضور حفل تتويج ملكة جمال العرب وأبرزهم الفنان أحمد سلامة والفنان أحمد الحلواني والفنان صبحي خليل وعدد من الفنانين الآخريين.

لأول مرة في ملكة جمال العرب لقب ملكة جمال الإنسانية تضامنًا مع أحداث غزة



و أكد جميع الفنانين الحاضرين على حرصهم على الحضور وذلك يرجع إلى أن من المقرر أن تكون في هذا العام ملكة جمال الإنسانية تضامنًا مع أحداث غزة والتي من المقرر أن تكون همزة الوصل بينهم وبين الهلال الأحمر حتي يتم تجميع تبرعات لتكون معونات للأهالي غزة وتكون عونًا لهم.

و كان من المقرر أن يحضر الحفل اليوم الفنان أحمد شاكر والمذيعة سارة خليفة والفنان شريف صبحي والإعلامية جومانا سيد والفنانة زينة منصور والفنان ماجد القاسم والفنانة عبير فاروق وعدد من الفنانين والفنانات والإعلاميين ورجال الأعمال.

