نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل عيشها بفرحة الحلقة 6.. هاني عادل يعترف بحبه لـ هبة مجدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة السادسة من مسلسل عيشها بفرحة بذهاب يسر وعلياء مع هادي إلى إحدى الكافيهات واكتشاف علياء خيانة أحمد لها وعادت للمنزل هي ويسر وظلت تبكي وهي تروي لوالدتهما ووجهت لها يسر النصيحة بعدم الحزن على أمثاله، وانفعلت زينة على خبيرة التجميل الخاصة ومديرة اعمالها بسبب رفض هادي خروجه معها، وارسل هادي إلى يسر ليطمئن عليها، وتدخل نيفين إلى كرفان هادي وتتحدث معه ثم تخبر زينة مساعدتها بأن هادي قد وصل وتذهب إليه زينة لمراجعة المشهد وتخبره يسر بإنها وصلت.

علياء تنهي علاقتها بخطيبها

ثم اجتمع طارق المخرج مع شركائها في الفيلم يتناقشون في أحداثه ويدخل عليهم هادي ويسألهم عن يسر ويذهب إليها ويسألها عن علياء وماحدث وتخبره بعدم استطاعتها الكلام، ويذهب أحمد لعلياء المنزل ويسألها عن سبب عدم ردها عليه وتخبره بإنها رأته ويخبرها إنها صديقته فقط وتحاول علياء تجعله أن يثبت لها صدقه ولا يستطيع وتنهي علاقتها به.

هادي يخبر والدتها بمشاعره ناحية يسر

وذهب هادي يتحدث مع والدته وسألته عن وضعه مع زينة وأخبرها بأن مشاعره بدأت ناحية شخص غير زينة، وتذهب علياء مع يسر عملها ويذهب إليهما هادي ويطمئن على علياء وتذهب مديرة أعمال زينة لها تخبرها بأن هادي يجلس مع يسر وشقيقتها واحتمالية خروجه معها وتعترض زينة على كلامها وإنه لا يمكن أن يكون هكذا، ويذهب هادي إلى يسر في موقعها ويتحدث معها عن حياتها، وتتحدث نيفين مع يسر عن العمل وتذهب إليها مايا وتحاول بأن لا تراها يسر وتتحدثان وتغادر مايا.

هادي يخبر يسر بحبه لها

وتتحدث علياء مع أحد العاملين بالمسلسل وتخبره عن دراستها بمجال التجميل في لندن ويكلفها بالعمل في الفيلم ويذهب إليهما جلال ويسلم على علياء وتخبره بإنها أصبحت معاهم في العمل، وتجلس يسر في غرفتها وهي تضع صور هادي، وتجلس زينة مع هادي وتعابته على عدم سؤاله عنها وتذهب إليهما مديرة أعمالها ومساعدتها وتخبره بإنهما مطلوبان لإعلان، ويشاهد جلال حبيبته وهي تخرج من كرفان المخرج طارق ويتشاجر وينهي علاقته بها، وتتحدث نيفين مع هادي عن شخص يحاول التواصل معاه وتذهب إليه يسر لمراجعة المشهد وتتركهما نيفين ويخبرها بإنه يحفظ المشهد ثم يخبرها بإنه يحبها.