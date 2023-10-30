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حظك اليوم.. توقعات برج القوس 30 أكتوبر 2023

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القاهرة - محمد ابراهيم - تشغل الأبراج بال الكثير من المهتمين بمطالعة التوقعات والحظوظ التي تنتظرهم، حيث يكشف عالم الفلك ماذا سيحدث لهم في يومهم على أكثر من جانب صحيا وعاطفيا ومهنيا لذلك يبحثون باستمرار  عن توقعات الأبراج وحظك اليوم.

ويؤمن الكثيرون بأن جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها الخاصة التي تحدد شخصية الشخص وسيكون مفيدًا إذا بدأت يومك بمعرفة ما سيأتي في طريقك؟ لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

 

برج القوس اليوم الاثنين 30 اكتوبر 2023

يبدو أن المشروع التجاري الجديد واعد، لذا قم بالمضي قدمًا فيه. من المرجح أن يتمتع الأشخاص الذين يعيشون في عائلة مشتركة بنزهة ممتعة معًا. يعد نشاط المغامرة بإعطائك النشوة التي تبحث عنها! إن تراجع السوق يمكن أن يحفزك على الاستثمار في العقارات. الاعتراف بالعمل الجاد هو في طور الإعداد بالنسبة للبعض على الصعيد الأكاديمي. كونك آكلًا صعب الإرضاء سيبقيك في حالة جيدة! قد يجد المتسوقون المتشددون بعض الصفقات الجيدة للتفاخر بها.

التركيز على الحب: أولئك الذين يخططون لنزهة مع الحبيب من المقرر أن يقضوا وقتًا ممتعًا.

رقم الحظ: 22

اللون المحظوظ: أرجواني

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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