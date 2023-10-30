انت الأن تتابع خبر بعد محمد سلام.. انهيار منى زكي بالبكاء واعتزالها الفن يشعل مواقع التواصل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت كالنار في الهشيم صور للفنانة منى زكي بعد تداول أنباء تفيد باعتزالها التمثيل بسبب الأحداث الجارية، بعد أيام من اعلان محمد سلام تعليق اعماله الفنية ايضا.

من جانبه، أكد مصدر مقرب من منى زكي، إن هذه الأنباء هي شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، وأن الفنانة مستمرة في تقديم أعمال قوية.في سياق اخر قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس يوتيوبر شهير يدعى أ. و، شهرا وغرامة 5 آلاف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بسبّ وقذف الفنانة منى زكى، بمناسبة مشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز، ونقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع يوتيوب.

وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية تقدَّم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أ. ويتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة منى زكي بمناسبة مشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز، ونقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع يوتيوب.

وكشف أمر الإحالة بانه عقب الاطلاع على أوراق القضية رقم 2387 لسنة 2023 حصر وارد مالية والمقيدة برقم 125 لسنة 2032 إداري قسم الأزبكية قرر جهات التحقيق تقييد الأوراق جنحة بالمواد 166 مكرر من قانون العقوبات، والمادتين 70، 76 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.