انت الان تتابع خبر مفاجأة فنية غير متوقعه: شاهدوا زوجات حسام حبيب اللاتي تزوجهن قبل شيرين عبد الوهاب والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجرت حسابات فنية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت عن بعض أسرار الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب.

الكثير من الجمهور لم يكونوا يعلموا أن الفنان حسام حبيب تزوج قبل الفنانة شيرين عبد الوهاب بفتاة من خارج الوسط الفني ابنة عضو مجلس في البرلمان المصري،

وكان ذلك عام 2012، لكنه لم يقيم حفل زفاف كبير، بل اكتفى بحفل عائلي بسيط شمل عائلتيّ العروسين.وقد حرص حسام حبيب وقتها على عدم نشر أي تفاصيل عن حفل زفافه

أو التعريف بزوجته التي لم يظهر بصحبتها في أي مناسبة عامة على مدار عامين من الزواج، وحتى بعد الطلاق رفض ذكر أي تفاصيل عن زواجه أو الإشارة من قريب أو بعيد لزوجته السابقة.وظهر بعدها حسام حبيب في أكثر من مناسبة برفقة فتاة أخرى هي إلهام وجدي ملكة جمال مصر السابقة، والتي كانت للمصادفة صديقة شيرين عبدالوهاب، لكن لم تكتمل علاقتهما أو تأخذ شكلًا رسميًا،

وانفصلا في سرية تامة ودون معرفة الأسباب.بعدها ارتبط حبيب بشيرين عبدالوهاب وتم زواجهما، لتعلن إلهام وجدي خطبتها هي الأخرى، بعد مرور نحو أربعة أشهر على زواج حبيبها السابق من شيرين

ورغم الصور الرومانسية التي جمعتهما سويًا، طالما نفت إلهام، علاقتها الغرامية مع المطرب والملحن الشاب، والذي صرح والده “حسين حبيب” بأن إلهام كانت مجرد صديقة لابنه، بينما لم يعلق حسام حبيب أو إلهام وجدي على الأمر واكتفيا بالصمت التام.الجمهور وقتها اتهم شيرين عبدالوهاب بخيانة صديقتها، بعد زواجها من حبيب التي كانت تربطه علاقة غرامية بإلهام لمدة 6 سنوات، و يشاع بأنهما تزوجا عرفي.