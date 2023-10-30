انت الان تتابع خبر طليق غادة عبدالرازق يحرق قلبها بارتباطه بعد أشهر من انفصالهما بامرأة حسناء.. أجمل منها بكثير! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثار مدير التصوير هيثم زنيتا، الجدل بإعلان ارتباطه بفتاة، لم يعلن اسمها، أو عملها، واكتفى بنشر صور تجمعهما.

وبارك متابعو هيثم زنيتا، وأصدقاءه، لهما على خبر ارتباطه الجديد، وذلك بعد أشهر من انفصاله عن الفنانة غادة عبد الرازق التي ظهرت الفتاة اجمل منها بكثيرمن جهتها ألغت النجمة غادة عبد الرازق متابعة زوجها هيثم زنيتا بعد انفصالهما مؤخرا وحذفت غادة عبد الرازق، صورها مع زوجها السابق، عبر حسابها على إنستجرام.

انفصلت الفنانة وزوجها رسميا، بعد ارتباط دام لأكثر من عامين، وقرر الثنائي الانفصال، على الرغم من ظهورهما منذ فترة قريبة في إحدى الرحلات خارج مصر.

الدير بالذكر ان هيثم زنيتا يعد مدير تصوير مشهور، شارك في أعمال درامية كثيرة، بالإضافة إلى كليبات غنائية ومن أبرزها فيديو كليب المطربة أصالة نصري الذي حمل عنوان "شامخ"..