بيومي فؤاد يستعد لتصوير “جوازة توكسيك”.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني، حيث يستعد خلال الأيام المقبلة لتصوير،مشاهد فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم“جوازة توكسيك”.

فيلم جوازة توكسيك



ويبدأ بيومي فؤاد تصوير أول مشاهده بفيلم “جوازة توكسيك” الذي يشارك في بطرلته مع النجمة ليلى علوي، وذلك بعد انتهائه من تقديمأحد العروض المسرحية بالمملكة العربية السعودية والمقرر انطلاقها خلال أيام.

ويسعى الفنان بيومي فؤاد للإنتهاء من تصوير مشاهده في الفيلم قبل انشغاله بتصوير أعماله الرمضانية الجديدة.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

ويشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك بجانب النجمين ليلى علوي، بيومي فؤاد كل من الفنان تامر هجرس، والفنان محمد أنور، والفنانة ملكقورة، والفنانة نسرين طافش وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

أعمال جمعت بين بيومي فؤاد وليلى علوي



ويجمع فيلم "جوازة توكسيك" النجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدما معًا فيلمى "ماما حامل" عام 2021 بمشاركة حمدى الميرغنى، محمد سلام، هدى الإتربى، نانسى صلاح، و"شوجر دادى" عام 2023 بمشاركة حمدى الميرغنى،مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب، والعملان من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.



فيلم أنا وابن خالتي

وينتظر بيومي فؤاد طرح فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "أنا وابن خالتى" بدور العرض السينمائية، والذي من المقرر عرضه يوم13 ديسمبر المقبل.

أحداث فيلم أنا وابن خالتي

تدور أحداث فيلم “أنا وابن خالتي” حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطاركوميدى اجتماعى.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة فيلم "أنا وابن خالتى" بجانب سيد رجب وبيومى فؤاد كل من الفنانة هنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليفدعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

آخر أعمال بيومي فؤاد

يذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد هو فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولةمحمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمةنيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.