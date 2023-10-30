أحمد السقا يشارك صورة للجيش المصري ويعلق: "تحيا مصر دائمًا أبدًا"

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أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان أحمد السقا، عن فخره بالجيش المصري العظيم، بالتزامن مع الأحداث التي تمر بها البلاد، من أحداث، خاصة على الأراضيالفلسطينية المحتلة، حيث قام بمشاركة صورة للجيش المصري، وذلك عبر حسابه الرسمي على، موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تعليق أحمد السقا

وشارك النجم أحمد السقا صورة للجيش المصري العظيم عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "بلدي.. تحيا مصر دائمًاأبدًا".

مسلسل العتاولة

ويستعد الفنان أحمد السقا لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "العتاولة"، والذي سيعرض في رمضان 2024.



أحداث مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة في إطار شعبي اجتماعي، وهو من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، مي كساب، وجار التعاقد مع باقيأبطال العمل، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.



ويعد مسلسل "العتاولة" عودة التعاون بين أحمد السقا وطارق لطفي من جديد، وذلك بعد أكثر من 20 عامًا، حينما اجتمعا في فيلمصعيدي في الجامعة الأمريكية، والذي عرض عام 1998، وحقق نجاحًا كبيرًا، وضم العديد من النجوم أبرزهم منى زكي، محمد هنيدي،هاني رمزي، غادة عادل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.



فيلم تلج أحمر

وأعلن النجم أحمد السقا، مؤخرًا عن بدء تصوير فيلم "تلج أحمر"، وقال منتج الفيلم في تصريحات صحفية أن بداية التصوير ستكون في روسيا، والعمل تدور أحداثه في إطار أكشن، ويجسد السقا شخصية طيار مدني اسمه طارق.

ويشارك في بطولة تلج أحمر كلا من النجمة نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريمفهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.



آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا هو مسلسل “حرب”، الذي يتكون من 10 حلقات، وعرض خلال السباق الرمضاني الماضي 2023.

وشارك في بطولة مسلسل حرب كلا من الفنان أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامي، مصطفىمنصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.