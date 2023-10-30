قناة "mbc مصر" تطرح برومو مسلسل "نوبات الغضب" لعرضه قرببًا

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت قناة “MBC مصر” البرومو الدعائي لمسلسل "نوبات الغضب" المقتبس من مسلسل الخائن التركي بطولة الفنان السوري قيس الشيخ نجيب، وذلك عير صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكشف البرومو عن طبيعة العمل وظهر من خلاله الفنان قيس الشيخ نجيب وقال من خلاله "قيك تحب اتنين في نفس الوقت هذا السؤال ما حدا يقدر يجاوب عليه وهذا الذي سار معي حبتهم اتنيناتهم لحد تعرفوا حكايتنا تابعونا MBC1”.

موعد عرض مسلسل نوبات الغضب

وعلق الصفحة علي المقطع الفديو كاشفة موعد عرض المسلسل قائلة: "ابتداء من 5 نوفمبر، من الأحد للخميس في تمام الساعة الخامسة مساء".

أحداث مسلسل نوبات الغضب

مسلسل “نوبات الغضب” يقتبس قصته من المسلسل التركي “الخائن”، ومن المتوقع أن تكون القصة مشابهة بشكل عام. تروي القصة قصة امرأة طبيبة متزوجة تعيش حياة سعيدة وهادئة تملك ابنة. تنقلب حياتها رأسًا على عقب عندما تكتشف خيانة زوجها الذي يعيش علاقة مع امرأة صغيرة في السن. تبدأ الطبيبة السعيدة في البحث عن وسيلة للانتقام من زوجها، وتأخذنا الأحداث خلال رحلتها المعقدة لتحقيق هذا الهدف.

المسلسل يستند إلى قصة شيقة تجمع بين الإثارة والدراما الاجتماعية، وتدور الأحداث حول الحب والخيانة والثأر. تعتمد القصة على مشاعر الشخصيات وتطورها خلال مجموعة من المواقف المعقدة، مما يجعلها قصة تستحق المشاهدة.

أبطال مسلسل نوبات الغضب

مسلسل “نوبات الغضب” يضم نخبة من النجوم السوريين واللبنانيين، ومن بين أبرز الأبطال الذين سيلعبون دورًا مهمًا في هذا العمل الدرامي نجد النجمة السورية سلافة معمار، التي ستشارك بدور البطولة في هذا المسلسل. وسلافة معمار تعتبر واحدة من ألمع نجوم الدراما العربية وقد حققت شهرة كبيرة بأدوارها المتنوعة.