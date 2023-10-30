نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسين عن تتر مسلسل "صوت وصورة": "الكلام لايق على اللي بيحصل اليومين دول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الشاعر الغنائي تامر حسين عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تتر مسلسل صوت وصورة الذي قام بكتابة كلماته وهو بعنوان "لسه نفسنا طويل".

وعلق عليه قائلًا: "لسه نفسنا طويل، كنت عاملها تتر مسلسل صوت وصورة والصدفة البحتة أن كل كلامها لايق على اللي بيحصل اليومين دول".

وتابع قائلًا: "الحق عُمره ما راح هَدّر والكدب لعنه.. والخير على الشر إنتصر شُفنا وسِمعنا

بكرة اللى رايده ربنا حايبان قصادنا

وإحنا إستفادنا من دروس كل اللى باعنا".

كلمات تامر حسين، الحان وتوزيع نادر حمدي، غناء هنا يُسري إنتاج شركة أروما.

منشور تامر حسين

ماذا تقول كلمات تتر مسلسل "صوت وصورة"؟

لسه نَفَسنا طويل

مش مفروشلنا الدُنيا ورد طول طريقنا

فى يوم بِتسعدنا ويوم فيه بتضايقنا

ولولا حبه مِن الأمل معيشينا

و مصبرنا ع اللى ودعنا وفارقنا

أيامنا مهما ضلِمت لازم تنور

ولو لقيتها إتأزميت ع الفرحه دّور

ماتسبيبش روحك ل غرق لو مهما يجرى

عشان فى ُبكرة حاجات كتير أجمل تصور

ويادنيا اهو عايشين

لو نضعف يوم نستقوى يومين

ومفيش حال بيدوم

على كل البنى أدمين

لسه نفسنا طويل

وزمان قالولهالنا الصبر جميل

حانعافِر ونقوم

لو يوم أيامنا تميل

كترت ف بالنا الأسئلة وزادتِ حيرتنا

واقفين بنِتفرج على مشوار حياتنا

وفى غلط بنصلحه وغلط ياخدنا

من إيدنا لنهايه وسكة توهِتنا

حتى الحقيقة ف الزمن ده مزيفينها

وصوت وصورة كُل حاجه مشوهينها

مين اللى ظالِم مين ظلم بتضيع سينينا

على ألف إنّ وشّكِ مالنا مصعبينها ؟

الحق عُمره ما راح هَدّر والكدب لعنه

والخير على الشر إنتصر شُفنا وسِمعنا

بكرة اللى رايده ربنا حايبان قصادنا

وإحنا إستفادنا من دروس كل اللى باعنا

ما هي تفاصيل مسلسل صوت وصورة ؟

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة" ؟

ومسلسل "صوت وصورة " من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية