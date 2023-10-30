إيمان العاصي تدعم غزة: "إحنا صوتك لو قطعوا عنك الصوت"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة إيمان العاصي، على دعم الشعب الفلسطيني، وذلك في ظل الأحداث الذي يمرها من قصف وقتل وجرائم بشعة، وبعد قيامالكيان الصهيوني بقطع الكهرباء والإنترنت ووسائل الاتصال، عن قطاع غزة حتى لا يتمكن أهالي غرة من التواصل مع العالم الخارجي.

منشور إيمان العاصي

وشاركت النجمة ايمان العاصي منشور عبر خاصية القصة القصيرة "أستوري" تدعم فيه أهالي غزة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت في المنشور قائلة: احنا صوتك يا غزة لو قطعوا عنك الصوت وبنتي بعدي هتتكلم عنك لحد ما نموت.

إيمان العاصي تدعم القضية الفلسطينية

وكانت إيمان العاصي قد شاركت منشور تعبر فيه عن حزنها الشديد هلى ما يحدث في غزة، وعلقت قائلة: وكأن الارض توقفت عن الدورانيوم ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ ولم تعد الحياة كما كانت من قبل.



إيمان العاصي تطالب بفتح إنترنت فضائي لغزة

وكانت قد طالبت النجمة إيمان العاصي بتوصيل انترنت فضائي لأهالي غزة حتى يتمكنوا من التواصل مع أسرهم وذويهم وذلك بنشرهامنشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت قائلة: “غزة الآن تحت قصف شديد مع انقطاع تام للكهرباء والأنترنت لا يوجد أشقاء يافلسطين خذلكم الجميع أشعر بالعجز والذلوالقهر سيكتب أساميكم جميعا في التاريخ والتاريخ لا يرحم متخاذل سامحونا نحن كشعوب لا نملك من أنفسنا شيء".

وعلقت قائلة: “غزة تتعرض لقصف عنيف، مع انقطاع كامل للإنترنت والكهرباء غزة تحت الهجوم أنقذوا الفلسطينيين أنقذوا غزة الكل ينسخ البوست.. القمر الصناعي المفتوح".

آخر أعمال إيمان العاصي

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" والذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي 2023.

وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر الترند لفترة كبيرة حتى بعد الإنتهاء من عرضه.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

والمسلسل بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم النجم محمد رمضان هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، مي الكساب، منه فضالي،زينة، جوري بكر، عصام السقا، أحمدفهيم، سلوى عثمان، وغيرهم العديد من النجوم وكان العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.



