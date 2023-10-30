نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فدوى عابد لـ "دوت الخليج الفني": دوري في "صوت وصورة" مختلف.. ومساحة الأدوار لا تشغلني (حوار ) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

-حنان مطاوع ممثلة لديها إخلاص كبير في عملها وتعلمت منها كثيًرا

-شخصيتي في “صوت وصورة” كان بها تحدي كبير.

-توقعت نجاح العمل رغم الظروف الصعبة التي نمر بها في الوقت الحالي

-أبدأ تصوير فيلم “قاعة الاوركيد” قريبًا.

استطاعت الفنانة فدوى عابد لفت أنظار الجمهور إليها بشخصية “سعاد” التي تقدمها خلال أحداث مسلسل “صوت وصورة” الذي يعرض حاليًا للنجمة حنان مطاوع، حيث جسدت دور الصديقة المقربة لها والتي تساعدها في إيجاد فرصة عمل حتى تتمكن من الوقوف بجانب زوجها في أزماته.

وحاور “دوت الخليج الفني” الفنانة فدوى عابد، لتكشف عن كواليس تحضيرها للدور وتعاونها مع الفنانة حنان مطاوع وجديدها الفترة المقبلة بعد نجاحها في العمل وإلي نص الحوار:-

في البداية من الذي رشحك للمشاركة في مسلسل " صوت وصورة "؟

المخرج محمود عبد التواب هو من قام بترشيحي للدور.

وما الذي جذبك لتقديم شخصية سعاد ؟



لأنني لم أقدم هذه النوعية من قبل، لذلك عندما قرأت السيناريو وتواصلت مع المخرج سعدت للغاية أنني سأقدم شخصية مكتوبة بهذا الشكل الجيد، شخصية بها تحديات كثيرة بالنسبة لي.

فدوى عابد في شخصية “ سعاد”

معظم المشاهد جمعتك بالفنانة حنان مطاوع ومراد مكرم.. كيف كان التعاون معهم ؟

لا يوجد وصف لأداء وتمثيل الفنانة حنان مطاوع، ومدى إخلاصها للعمل، شخصية مخلصة للغاية في عملها، وتعطي له كل ما لديها، ومجرد العمل معها جعلني أتعلم الكثير، وذلك بالإضافة إلى فريق العمل فكان الشرف لي التعاون معهم جميعًا.

مشهد من مسلسل “ صوت وصورة” للفنانة فدوى عابد وحنان مطاوع

البعض من الجمهور علق على مشهد التحرش أنه تم تقديمه دون ابتذال وأشاد بذلك.. كيف رأيتي هذا الأمر ؟

سعيدة وفخورة للغاية بالذي قدمه المخرج محمود عبد التواب وكان لدي ثقة أنه سيجيد تقديم المشاهد للجمهور بالشكل المناسب.



هل توقعت نجاح العمل وتصدره الأول على منصة "واتش ات" بالرغم أنه يعرض في ظل أزمة القضية الفلسطينية ؟

كنت متوقعة وعلى ثقة أن العمل سيكون عمل حقيقي، وسيلمس الكثير من الجمهور، أما بالنسبة لنجاحه فهذا هو توفيق من الله سبحانه وتعالى في ظل الظروف الصعبة الحزينة التي يمر بها أهالينا في فلسطين.

وما سر انجذاب الجمهور نحو قضية مسلسل "صوت وصورة" بالرغم من قضية التحرش تم تناولها في أعمال من قبل ؟

في رأيي أنه تم تقديمه بشكل مختلف، وتم تناول الموضوع بشكل ومساحة مختلفة عن ما تم تقديمه من قبل.

تقبلين أحيانا أدوار ذات مساحات صغيرة.. هل تقلقين أحيانا من ذلك أم تعتمدي على مضمون الدور فقط ؟

لا أقلق من حجم الدور، فالمهم هو أن يكون مختلف وينال إعجابي وبه مساحة لإسعاد الجمهور.

الفنانة فدوى عابد



وما جديدك بعد مسلسل "صوت وصورة" سواء في السينما أو الدراما ؟

إ "ن شاء الله من المفترض أن أبدأ تصوير فيلم "قاعة الأوركيد" إخراج الأستاذة هبة يسري".