بعد المقاطعة.. هدير عبد الناصر تدعم المنتج المصري: "منتجاتنا مفيش أحلى منها"

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة هدير عبد الناصر، على دعمها للمنتجات المصرية، وذلك بعد الإعلان عن مبادرة لمقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيونى،وذلك بقد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بجرائم القتل والقصف على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدًا قطاع عزة.



منشور هدير عبد الناصر

وشاركت الفنانة هدير عبدالناصر منشور تؤكد فيها دعمها للمنتج المصري، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت هدير قائلة: “منتجاتنا المصرية مفيش أحلى منها”.

رغبة هدير عبدالناصر في تبني الطفلة



وكانت قد شاركت هدير عبدالناصر فيديو للطفلة الفلسطينية الذي تم إنقاذها من تحت الأنقاض، بعد قيام جيش الإحتلال الاسرائيلي بقصف منازل أهالي غزة عبر تطبيق انستجرام.

تعليق هدير عبدالناصر على الفيديو

وعلقت هدير عبدالناصر على فيديو الطفلة الفلسطينية قائلة: عندي استعداد كامل اني اخدها واتكفل بيها في بيتي منغير ما تتريقوا عليا لو في امكانيه ل ده انا مستعده ده انا اتمني اخدهم كلهم بس ازاي ده ممكن يحصل ؟ ازاي أقدرأوصلها.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة انقاذ طفلة صغيرة من قطاع غزة من تحت الأنقاضوذلك بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها بالقطاع.

من هي هدير عبد الناصر



ظهرت الفنانة الشابة هدير عبد الناصر، واشتهرت من خلال تقديمها مسلسل لؤلؤ بطولة الفنانة مي عمر، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته.



وشارك في مسلسل لؤلؤ كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة،حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام،وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.



شاركت هدير عبد الناصر، أيضا في مسلسل نسل الأغراب، الذي قدم بطولته كل من النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ومجموعة من النجومأبرزهم الفنانة مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، إدوارد، سلوى عثمان، نجلاء بدر، وعرض خلال الموسم الرمضاني 2021.



“نعمة الافوكاتو”

وتنتظر الفنانة هدير عبد الناصر عرض مسلسلها الجديد نعمة الافوكاتو والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتدور أحداث نعمة الافوكاتو فى إطار اجتماعي، من خلال محامية تدخل في صراعات مع طليقها ضمن أحداث العمل،والعمل مكون من 15 حلقة.



ويشارك في ي بطولة "نعمة الأفوكاتو" كل من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبورية،طارق النهري، ولبنى ونس، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.