نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم تامر حسني وكاظم الساهر.. نجوم الفن يلغون أنشطتهم لحين انتهاء أزمة فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدعم الكثير من الفنانين والفنانات القضية الفلسطينية ويقومون بعمل حملات دعم ووقفات تضامنية معهم بسبب ما يتعرضون إليه من قبل جيش الإحتلال.

وأعلن العديد من الفنانين عن إيقاف جميع أنشطتهم الفنية لحين انتهاء أزمة فلسطين سواء الحفلات الغنائية أو ألبومات غنائية أو حتي عرض مسرحيات، ومن الفنانين هؤلاء (تامر حسني، كاظم الساهر، عمرو دياب، محمد سلام).

1-تامر حسني

كشف مصدر مقرب من الفنان تامر حسني في تصريحات صحفية عن اعتذار الفنان تامر حسني عن جولة غنائية عالمية يقدم بها 20 حفلة في أشهر بلدان العالم، وأيضًا عن اعتذاره عن احياء 40 حفل زفاف داخل وخارج مصر وذلك تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلن تامر حسني أيضا إيقاف إصدار باقي ألبومه الحديث “هرمون السعاده” وتحضيرات فيلمه المقبل؛ لنفس الأسباب.

2-كاظم الساهر

أعلن الفنان كاظم الساهر عن إلغاء جميع حفلاته وعدم إقامتها في موعدها وذلك تضامنًا مع أهل فلسطين، حيث نشر الفنان كاظم الساهر صورة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" والصورة مكتوب عليها: "لا إحتفال وأهلنا تحت القصف، نعتذر عن عدم إقامة الحفلات في موعدها تضامنًا مع أبناء فلسطين".

وعلق الفنان كاظم الساهر على هذه الصورة قائلًا: "بسبب الظروف المأساوية في غزة نضطر آسفين تأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمى، وسيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن ولا يسعنا في هذه الظروف إلى التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين، ويمدّهم بالصبر والصمود".

3-عمرو دياب

أعلن الهضبة عمرو دياب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، عن تأجيل حفله والذي كان من المقرر إقامته في دبي غدًا الجمعة بساحة كوكاكولا أرينا تضامنًا مع الأحداث في فلسطين.

ونشر عمرو دياب عبر حسابه على "الفيسبوك"، منشورًا يعلن عن تأجيل الحفل باللغة الانجليزية، حيث كتب: "بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب في كوكا كولا أرينا حتى إشعار آخر. قلوبنا مع شعب فلسطين، ونحن نقف معهم خلال هذه الأوقات الصعبة".

4-محمد سلام

يذكر أن دعم محمد سلام القضية الفلسطينية، من خلال مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية قائلًا: "المفروض بكرة أعرض مسرحية "زواج اصطناعي" في الرياض، المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات، والمفروض إن إحنا هنعرض يوم 30 ونعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، أنا مش متخيل الصراحة إن هروح وأعمل مسرحية وأهزر وأغنية وأرقص وأخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ومفيش حاجة بتحصلهم وانا مش هقدر أسافر طبعًا".

وتابع:" سامحوني لو إحساسي مبالغ بس أنا حاسس لو عملت كده هبقا زي اللي بقتلهم بظبط إني خذلتهم مش عارف أعملهم حاجة كفاية علينا السكوت اللي إحنا في كلنا، وكمان أنا مش هبقا ساكت بس ده أنا بهزر وبرقص واللي بيحصل بيحصل في فلسطين وانا بعتذر جدًا إن أشارك في موسم الرياض".

وأضاف:" المشكلة إن اللي بيحصل في فلسطين ده قضية كل مسلم في المقام الأول، لذلك واجب علي كل المسلمين إن هما يساعدوا إخوانهم في غزة ويقدملهم اي مساعدة وانا دلوقتي مفيش اي حاجة أقدر اعملها.. ودلوقتي لو ربنا توفنا ونتسأل كلنا إنت ساعات أخوك المسلم في فلسطين عملتله ايه،اللي مقدرش يعمل حاجة هيسكت طبعًا، وأنا هرد هقول ايه!؟ هقول إن الوقت اللي كان في اخواتنا الفلسطينين بيضربوا ويموتوا منهم الأطفال والنساء، انا كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وبرقص وبغني، طبعًا لأ مش هقدر أعمل كده، وأنا كان عندي أمل المهرجان يتأجل أو يتلغي ولكن المهرجان مازال قائم".