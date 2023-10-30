خاص| مراد مكرم: "صوت وصورة" يناقش قضية تزييف الحقائق مقابل تطبيق قانوني.. وكره الجمهور لي دليل نجاحي (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعتاد الجمهور علي مشاهدة الشر في عيون الفنان مراد مكرم، ولكن أظهره هذه المرة من خلال مسلسل "صوت وصورة" بشكل جرئ ومختلف علينا جميعا، من خلال قضية التحرش، ولكن بطريقة غير نمطية ومختلفة علي المشاهد، والتي تثير إهتمام الناس من الحين والأخر، كما إستطاع المسلسل أن يربط بين الذكاء الإصطناعي والسوشيال ميديا والتحرش ويعتبر هذه التجربة أول مرة تتجسد في عملي، لذلك كان المسلسل محقق نجاحا كبيرا من جميع الإتجاهات.

وحاول “دوت الخليج الفني” الفنان مراد مكرم ليكشف كواليس مشاركته في مسلسل "صوت وصورة" ورأيه في ربط المسلسل ببن التحرش والذكاء الإصطناعي والسوشيال ميديا، وعن رأيه في التصنيف العمري للمسلسلات، وغيرها من الأمور، وإلي نص الحوار:-

في البداية ما سر انجذابك في مسلسل "صوت وصورة"؟

يوجد عوامل كثيرة جذبتني لـ "صوت وصورة" وكان من أهمها طريقة كتابة السيناريو والإخراج، مؤكدا أن جميع الاتجاهات كانت مبشرة للنجاح".

كيف استعددت لشخصية "عصام"؟

"في البداية بقرأ الأدوار جميعها بتركيز جدا، وبعيش المشاهد، ثم نتشاور أنا والمخرج والسينارسيت لنستطيع الوصول للشخصية التي نريدها تحديدا".

هل توقعت نجاح هذا المسلسل برغم الظروف التي تمر بها البلد الفترة الحالية؟

"سعيد بردود أفعال الجمهور للغاية خصوصا علي السوشيال ميديا، والدليل علي نجاح المسلسل عندما أنشر بوست علي صفحتي الشخصية خارج المسلسل ينهال علي التساؤلات لمعرفة تفاصيل المسلسل، وعن من الذي قام بقتلي، رغم الظروف التي نمر لها الفترة الحالية، وأنا كعادتي لم أتوقع نجاح العمل لأن هذا نجاح رزق، ولكن بقدم الدور أو الشخصية المطلوب مني، ثم أترك الباقي علي ربنا".

لم تقلق من أن تسبب شخصية "عصام" غضبًا لدى الجمهور ؟

" بالطبع لا.. لأن عندما يغضب الجمهور سوف يغضب من الدكتور عصام الصياد وهذا طبيعي لأن لو مكرهوش يبقا انا قدمت دوري بطريقة خاطئة".

كيف كانت الكواليس مع الفنانة نجلاء بدر؟

"نجلاء بدر عشرة عمري من سنة 1998 في برنامج "دي منوعات" وإحنا أصدقاء العمر ونتبادل الزيارات دائما كعائلات".

وماذا عن تعاونك مع الفنانة حنان مطاوع؟

"يعتبر مسلسل "صوت وصورة" هو العمل الثاني الذي يجمعني بها، ولم يعرض حتي الأن، وحنان لديها موهبة فزة وأسلوب يجعل الذي أمامها أن يظهر أفضل ما لديه خلال العمل عشان تقدر تنافس هذه الموهبة".

وماذا عن قوة الربط المسلسل بين التحرش والذكاء الإصطناعي والسوشيال ميديا؟

"مسلسل صوت وصورة أول مسلسل يجعل الأحداث متداخلة بهذا الشكل سواء التحرش أو غيره وأن انت ممكن تغير الواقع أو الحقيقة بالذكاء الإصطناعي شيئ مختلف".

ما الصعوبات التي واجهتك خلال التصوير مسلسل "صوت وصورة"؟

لم أواجه صعوبات إطلاقا خلال تصوير المسلسل، ولكن كان مشهد مواجهتي مع نجلاء بدر كان مجهد كثيرا فقط".

أنت مع أو ضد التصنيف العمري لمسلسل "صوت وصورة" بسبب قضيته ؟

"بالتأكيد مع التصنيف العمري لأن من الاصح أن يكون المشاهد لدية فكرة أو تكون مبلغه أن المسلسل لسن معين، والعالم كله شغال كده".

صراع الأخلاق والقانون ضد السلطة والنفوذ؟ فكيف يتعامل المسلسل مع تلك المنطقة؟

"المسلسل بيتعرض لحاجة أكتر من كده بكتير وهو إمكانية تزيف الحقائق مقابل تطبيق قانوني ولسه المسلسل بيتعامل معاه وهيتعامل معاه لحد آخر حلقة".

وكيف كان التعاون مع المخرج محمود عبدالتواب ؟

يعتبر مسلسل "صوت وصورة" العمل الثاني الذي يجمعني مع المخرج محمود عبدالتواب، ولكن كان مساعد مخرج، وبحب العمل مع للغاية وإحنا بنعرف نتعامل مع بعض جدا.".

ما رأيك في المسلسلات القصيرة وهل تسحب البساط من المسلسلات القصيرة؟

"في مواضيع ينفع تتناقش في مسلسلات قصيرة سواء 5 أو 10 حلقات وفي أيضا مواضيع تحتاج 30 حلقة أو 45، ولكن المهم في النهاية الكتابة الإبتعاد عن التطويل والملل، ولم تسحب المسلسلات القصيرة البساط إطلاقا لأن كل حاجة ليها جمهورها ومواضيعها".

ما المعايير التي تعتمد عليها في إختيار أعمالك الفنية؟

"يوجد العديد من المعايير التي أهتم بها في إختيار أعمالي الفنية ومن أهمها، أن يكون العمل مختلف تمام عن ما قدمته من قبل، وبالتأكيد أن يكون مكتوب بطريقة ممتازة، ثانيا ان تكون شركة الإنتاج محترفة وطاقم العمل يكون متناسق ومتكامل مع بعضة".

ما رأيك في الذكاء الإصطناعي وهل يمثل خطر للممثل؟

“ليس لدي علم بأن الذكاء الإصطناعي من الممكن أن يستبعدو كل الممثلين، ويستخدم فقط وجوههم بالذكاء الإصطناعي ليس لدي تأكيد بذلك، وهل ده هيوصل للمشاهد وهل لدية القدرة علي التعبير والتمثيل والشعور مثل "البني أدم"، لكن حاليا لأ، ولكن مستقبلا ليس لدي علم".