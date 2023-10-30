بيتر ميمي يدعو للشعب الفلسطيني: "ربنا يزيل عنهم كل حزن"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المخرج بيتر ميمي عن حزنه الشديد على مايحدث لأطفال غزة، الذين يشهدون كل يوم جرائم قتل وقصف، من قِبل جيش الكيانالصهيوني، الذي لا يعرف معنى الإنسانية.

فيديو بيتر ميمي

وشارك المخرج بيتر ميمي فيديو لأطفال داخل أحد الكنائس وهم يصلون من أجل أطفال غزة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصلالاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق بيتر ميمي على الفيديو قائلا: أطفال سوريا يصلون من أجل أطفال فلسطين، ربنا يزيل عنهم وعنا وعن أهلنا كل حزن والم وضيق.



مسلسل الحشاشين

وبحث المخرج بيتر ميمي خلال الفترة الماضيه عن ممثلين لتجسيد الأدوار الفرنسية في مسلسل الحشاشين، والذي من المقرر عرضه فيموسم رمضان 2024.

ونشر بيتر ميمي بوستر مسلسل الحشاشين وعلق عليه بالشروط الذي يبحث عنها في الممثلين، قائلا: محتاج لعب أدوار الفرنسية فيمسلسل Les Assassins من إنتاج سينرجي رجل قوي (40-45 سنة) رجل عجوز (60-65 سنة) ذكر مسن (30-35 سنة).

أحداث مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين يدور حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم وجماعة الحشاشين.. والأحداث تدور عام 1000، وهي بدايةبذرة الإرهاب، ومن المقرر أن يتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.

آخر أعمال بيتر ميمي

ويذكر أن آخر أعمال للمخرج بيتر ميمي هو فيلم بيت الروبي وهو بطولة الفنان كريم عبدالعزيز،كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تاراعماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح،محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.