31 اكتوبر.. منصة "شاهد" تعلن عرض فيلم "يوم 13"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة شاهد الرقمية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن موعد عرض فيلم "يوم 13" الذي كان سبق وروجت لعرضه قريبًا.

ويأتي ذلك بعد تصدر الفيلم شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من 33 مليون جنيه.

ونشرت منصة شاهد الرقمية بوستر الفيلم وعلقت عليه قائلة: "أحمد داود ودينا الشربيني ومجموعة من النجوم في فيلم يوم 13، جاهزين؟ يوم 31 أكتوبر على شاهد".

ما هي تفاصيل فيلم "يوم 13" ؟

الفيلم يحمل طابع مختلف عن المعتاد، وتعتمد أحداثه على التشويق والرعب، وظهر في الفيلم عدد كبير من الأبطال منهم شريف منير، ودينا الشربيني، وجومانا مراد، ونسرين أمين، وأروى جودة، وعدد آخر من نجوم الفن.

ويعد فيلم "يوم 13" أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وأحداثه تدور حول "عز الدين"، الذي يجسد دوره الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج لقصر عائلته بهدف بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، وهو بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

ما مصير الجزء الثاني من الكونتينر ؟

ومن جانب آخر انتهى النجم أحمد داود من التحضيرات الأولى للموسم الثاني من برنامج «الكونتينر» بعد أن حقق الموسم الأول نجاحًا كبيرًا بداية العام الجاري على شبكة قنوات “on”، حيث من المقرر أن ينطلق تصوير الموسم الثاني من البرنامج خلال الفترة المقبلة لعرضه على شبكة قنوات ON، حيث يخوض أحمد داود جولات مختلفة في عدد من المصانع المصرية التي تقدم منتجات تحت شعار «صنع في مصر» للبيع في السوق المصري والتصدير لكل دول العالم وتوفير العملة الصعبة ونشر المنتجات المصرية ذات الجودة العالية.

أحمد داود يجدد التعاون مع منة شلبي

كما تعاقد مؤخرًا أحمد داود لتقديم فيلم سينمائى جديد بعنوان "سارة وعلي"، وتشاركه في البطولة النجمة منة شلبي، ولم تكن المرة الأولى التي يتجمع الثنائي في عمل، حيث اجتمعا في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016، وهو ومن إنتاج شركة Sea-Cinema، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.