ريهام عبد الغفور تبكي بسبب أحداث غزة: "كل يوم بصحي بقول يارب يكون كابوس"

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أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة ريهام عبد الغفور إلي قائمة المتطوعين في قائمة الهلال الأحمر المصري، لتجهيز المساعدات الغذائية والطبية، التي يتم إرسالها لأهالي غزة.

وقالت ريهام عبد الغفور خلال حوارها في برنامج "عرب وود": "كل يوم بصحي بقول يارب يكون كبوس، يارب معجزة تخلص أهل غزة وشعب فلسطين من الكارثة البشعة".

ودخلت الفنانة ريهام عبد الغفور في نوبة بكاء خلال دعائها لهم قائلة: "ربنا ينجيهم ويصبر كل الأمهات اللي فقدت أولادها".

ودخلت "عبد الغفور" في نوبة بكاء خلال دعائها لهم قائلة: "ربنا ينجيهم ويصبر كل الأمهات اللي فقدت أولادها".

ريهام عبد الغفور تدعم القضية الفلسطينية

ويذكر أن عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن غضبها الشديد جراء الانتهاكات والعنف التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الصهيوني، من إبادة جماعية وغارات جوية وقصف الذي يشنه على أهالي غزة والذي أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال والمدنيين.

ونشرت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشور معلقة فيه:" العالم طلع أبشع وأشرس وأقسى من ما عقل الواحد كان ممكن يدرك أو يستوعب أو يتخيل!!.. اللهم أرينا فيهم آية، اللهم معجزة يارب".

ومن جانبه، شاركت ريهام عبد الغفور مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مطالبة بوقف الإبادة الجماعية في فلسطين، حيث علقت قائلة:" لن ننسى.. سنظل نطالب بوقف العدوان على أهلنا في غزة وشعب فلسطين".

وأضافت ريهام:" سنظل ندعم الحق والإنسانية ضد الطغيان.. السلام والحرية ضد الحرب والحصار والدمار والموت.. حتى لا تموت الإنسانية فينا، لأننا نتألم من عجزنا أمام آلامهم ولأننا صوتهم حين يسكتهم العالم وبصيص أمل في الظلام".