الجمهور يشيد بأغنية "لسه نفسنا طويل" تتر مسلسل "صوت وصورة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد الجمهور بأغنية "لسه نفسنا طويل" تتر مسلسل "صوت وصورة" الذي يعرض حاليًا ومتصدر تريند جوجل وأيضًا مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ما يناقشه من مشكلات هامة وهي مشكلة "الذكاء الاصطناعي" وكيفية إستخدامه وهوس الأشخاص بالتريند وأنهم يمكن أن يفعلوا أي شئ مقابل أن يتصدرون التريند

تعليقات الجمهور على تتر مسلسل "صوت وصورة"

ونالت الأغنية إعجاب الجمهور وقد قاموا بالتعليق عليه بالتعليقات الإيجابية سواء من صوت هنا يسري أو كلمات الأغنية فقد جاءت بعض التعليقات كالآتي:-

(تتر تحفة، حقيقي كلمات أغنية جميلة، أغنية تعطي أمل، أغنية تصف ما يمر به العالم في الوقت الحالي، صوت هنا رائع، المسلسل كله تحفة، حانعافِر ونقوم لو يوم أيامنا تميل، روعة، حقيقي تتر متكامل، شابوه لكل صناع التتر) وغيرها الكثير من التعليقات الإيجابية.

أغنية "لسه نفسنا طويل" تتر مسلسل "صوت وصورة" هي من غناء الفنانة الشابة هنا يسري، كلمات تامر حسين، الحان وتوزيع نادر حمدي، إنتاج شركة أروما.

ماذا تقول كلمات تتر مسلسل "صوت وصورة"؟

لسه نَفَسنا طويل

مش مفروشلنا الدُنيا ورد طول طريقنا

فى يوم بِتسعدنا ويوم فيه بتضايقنا

ولولا حبه مِن الأمل معيشينا

و مصبرنا ع اللى ودعنا وفارقنا

أيامنا مهما ضلِمت لازم تنور

ولو لقيتها إتأزميت ع الفرحه دّور

ماتسبيبش روحك ل غرق لو مهما يجرى

عشان فى ُبكرة حاجات كتير أجمل تصور

ويادنيا اهو عايشين

لو نضعف يوم نستقوى يومين

ومفيش حال بيدوم

على كل البنى أدمين

لسه نفسنا طويل

وزمان قالولهالنا الصبر جميل

حانعافِر ونقوم

لو يوم أيامنا تميل

كترت ف بالنا الأسئلة وزادتِ حيرتنا

واقفين بنِتفرج على مشوار حياتنا

وفى غلط بنصلحه وغلط ياخدنا

من إيدنا لنهايه وسكة توهِتنا

حتى الحقيقة ف الزمن ده مزيفينها

وصوت وصورة كُل حاجه مشوهينها

مين اللى ظالِم مين ظلم بتضيع سينينا

على ألف إنّ وشّكِ مالنا مصعبينها ؟

الحق عُمره ما راح هَدّر والكدب لعنه

والخير على الشر إنتصر شُفنا وسِمعنا

بكرة اللى رايده ربنا حايبان قصادنا

وإحنا إستفادنا من دروس كل اللى باعنا

ما هي تفاصيل مسلسل صوت وصورة ؟

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة" ؟

ومسلسل "صوت وصورة " من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية