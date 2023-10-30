بشرى عبر "إنستجرام": "يا عيني على جيلنا اللي شاف زلازل ومجازر”

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت النجمة بشرى، عن حزنها الشديد، بسبب المأساة الذي يعيشها الجيل الحالي، بسبب الأحداث المتتالية من زلازل، وثورات، وفيضانات،وآخرهم المجازر وجرائم القتل التي تحدث حاليًا، على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



منشور بشرى

وشاركت بشرى منشور تعبر فيه عن حزنها بسبب الأحداث التي يشهدها هذا الجيل وذلك عن طريق خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تعليق بشرى

وكتبت بشرى قائلة: "يا عيني على جيلنا اللي شاف زلازل وبدل الثورة 2 وفوقيهم وباء ودلوقتي بيشهد مجازر وتطهير عرفي مع فواصل إرهابية متتعدش.

وتابعت بشرى قائلة: “ومخططات وتهديدات حروب مياه فوق ده كله AI وتوقعات بنزول فضائيين وفتن… المجد للشهداء”.





طبيبة شرعية

وتخوض بشرى السباق الرمضاني القادم 2024 بمسلسلها الجديد طبيبة شرعية.



أحداث مسلسل طبيبة شرعية

وتدور أحداث المسلسل حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.



أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة مسلسل طبيبة شرعية نخبة من النجوم المصريين والعرب، وأبرزهم، بشرى، نضال الشافعى، رازان مغربي، صلاحعبدالله، ومروه عبدالمنعم، منذر رياحنه، أيمن عزب، عابد عناني، أمال رمزي، وياسمين جمال، بالإضافة إلى النجم فراس سعيد، ومريم الجزائرية، كما يشارك في البطولة سميرة صدقي، محمد عبدالجواد، ياسر على ماهر، وضيف شرف الفنان القدير رشوان توفيق، والمسلسل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبوشادي، وإنتاج محروس المصري ومحمود كامل رزق

أخر أعمال بشرى

يذكر أن أخر أعمال الفنانة بشرى فيلم "أولاد حريم كريم" الذي يعتبر الجزء الثاني فيلم حريم كريم، وشاركها البطولة: مصطفى قمر، دالياالبحيري، بسمة، خالد سرحان، رنا رئيس، تيام قمر، علا غانم، تأليف زينب عزيز، ومن إخراج علي إدريس.

أغنية سلام عليكم

وطرحت بشري مؤخرا اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية حاجز ال60 مليونعلي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.