الحلقة الـ 6 من مسلسل "عيشها بفرحة" تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الحلقة السادسة من مسلسل "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب" تريند مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد عقب عرضها مباشرة، وقد شهدت الحلقة الـ 6 العديد من الأحداث كان من أهمها اعتراف هاني عادل بحبه لـ هبة مجدي.

ما هي أبرز أحداث الحلقة ال6 من مسلسل عيشها بفرحة ؟

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل عيشها بفرحة بذهاب يسر وعلياء مع هادي إلى إحدى الكافيهات واكتشاف علياء خيانة أحمد لها وعادت للمنزل هي ويسر وظلت تبكي وهي تروي لوالدتهما ووجهت لها يسر النصيحة بعدم الحزن على أمثاله، وانفعلت زينة على خبيرة التجميل الخاصة ومديرة اعمالها بسبب رفض هادي خروجه معها، وارسل هادي إلى يسر ليطمئن عليها، وتدخل نيفين إلى كرفان هادي وتتحدث معه ثم تخبر زينة مساعدتها بأن هادي قد وصل وتذهب إليه زينة لمراجعة المشهد وتخبره يسر بإنها وصلت.

علياء تنهي علاقتها بخطيبها

ثم اجتمع طارق المخرج مع شركائها في الفيلم يتناقشون في أحداثه ويدخل عليهم هادي ويسألهم عن يسر ويذهب إليها ويسألها عن علياء وماحدث وتخبره بعدم استطاعتها الكلام، ويذهب أحمد لعلياء المنزل ويسألها عن سبب عدم ردها عليه وتخبره بإنها رأته ويخبرها إنها صديقته فقط وتحاول علياء تجعله أن يثبت لها صدقه ولا يستطيع وتنهي علاقتها به.

وتتحدث علياء مع أحد العاملين بالمسلسل وتخبره عن دراستها بمجال التجميل في لندن ويكلفها بالعمل في الفيلم ويذهب إليهما جلال ويسلم على علياء وتخبره بإنها أصبحت معاهم في العمل، وتجلس يسر في غرفتها وهي تضع صور هادي، وتجلس زينة مع هادي وتعابته على عدم سؤاله عنها وتذهب إليهما مديرة أعمالها ومساعدتها وتخبره بإنهما مطلوبان لإعلان، ويشاهد جلال حبيبته وهي تخرج من كرفان المخرج طارق ويتشاجر وينهي علاقته بها، وتتحدث نيفين مع هادي عن شخص يحاول التواصل معاه وتذهب إليه يسر لمراجعة المشهد وتتركهما نيفين ويخبرها بإنه يحفظ المشهد ثم يخبرها بإنه يحبها.

تسجيل صوتي لدكتور مصطفي محمود في بداية حكاية "عيشها بفرحة"

وفي سياق متصل يذكر أنه كالعادة ان كل حكاية من مسلسل "55 مشكلة حب" المستوحي من كتاب الدكتور "مصطفى محمود" .. ان اول حلقة في كل حكاية بتبدأ بمقولة مسجلة بصوت الدكتور..حكاية "عيشها بفرحة" كان يقول:

"السعادة في نظري حالة باطنية جوانية قلبية، السعادة هي حالة صلح بين الانسان وبين الله عز وجل،وبين الإنسان وبين الآخرين، ودي حالة لا يمكن ان يصل لها الانسان إلا بصفائية شديدة، صفائية في النية وفي العقل وفي القلب وفي الفعل، والصفائية دي عشان يوصل لها الانسان، مش ممكن يوصلها الا إذا وظف وجوده كله في الخير، هنا هيلاقي السعادة "

ما هي تفاصيل حكاية عيشها بفرحة ؟

حكاية "عيشها بفرحة" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وتضم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

تدور أحداث الحكاية في إطار إجتماعي رومانسي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل اليوم عبر قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءًا، ويعرض في تمام الساعة 10 مساءًا عبر قناة ON E دراما.