في يوم ميلادها.. أبرز المعلومات والمحطات في حياة ديانا كرزون

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ميلاد ديانا كرزون، فهى من مواليد 30 أكتوبر.

وفي السطور القادمة يرصد دوت الخليج الفني أبرز المعلومات عن ديانا كرزون

ولادتها ونشأتها



ولدت ديانا محمد كرزون فى 20 كانون اول عام 1983، بالكويت ونشأت وتربت فى الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقيّ وعضو فى نقابة الفنانين بالأردن، وأم سورية كردية، هي الأخت الكبرى لثلاثة أشقاء، حصلت على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلية أشيع خبر خطوبتها من الإعلامي اللبناني الراحل مازن دياب عام 2008 لكنها اوضحت بأنها مجرد صداقة.



بداية حلم الغناء

بدأت الغناء فى سن السادسة حيث كانت تؤدّي الأغاني الوطنية فى الحفلات المدرسية، شاركت فى عدد من المهرجانات الوطنية بالأردن وخارجها، وكانت أول أغانيها «يا أيها الملك» لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وشاركت فى برناج سوبر ستار فى سوريا خلال المرحلة الأولى لتنتقل بعدها للمراحل النهائية، وفازت بالمركز الأول وحصدت لقب سوبر ستار العرب ولم تقف فى مرحلة الخطر.

أول ألبوماتها

أصدرت أول ألبوماتها بعنوان ديانا سوبر ستار العرب 2003 مع شركة ميوزيك ماستر اشتهرت منه أغنيتا انساني ما بنساك والشره بره وبعيد التي لحنها عبدالله العقود.



تنوع في لونها الغنائي

تميزت بحرصها على التنوع فى لونها الغنائي ما بين الرومانسي والدرامي، كما تعاملت مع كبار الشعراء والملحنين منهم محمد الرفاعي، أمير طعيمة، حميد الشاعري.عام 2005 طرحت ألبومها الثاّني العمر ماشي، قدمت العديد من الأغنيات بلهجات عربية مختلفة، منها المصرية والخليجية والأردنية واللبنانية والعراقية؛ ما جعلها المطربة الأكثر نجاحًا فى الأردن.