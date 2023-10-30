السبت المقبل.. حفل نجوم التسعينيات في أبو ظبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد نجوم التسعينيات إيهاب توفيق وسيمون وحميد الشاعري وهشام عباس لإحياء حفل غنائيًا بأبو ظبي في دولة الإمارات، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 4 نوفمبر.



حفل نجوم التسعينيات

ومن المقرر أن يقدم كل نجم منهم فاصلًا غنائيًا من أغانيهما التي اشتهروا بها خلال التسعينيات والألفينات.

إيهاب توفيق

وانتهى الفنان إيهاب توفيق مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ولا حاجة" فى تعاون جديد مع الفنان عصام كاريكا، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغانٍ، وكلمات الأغنية من تأليف محمد هلال والتوزيع لـ باسم منير.



حميد الشاعري

وأحيا الكابو حميد الشاعري، مؤخرًا، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدم عددًا كبيرا من أغانيه القديمةوالحديثة منها "عيني" و"لون فستانك" و"وين ايامك وين" و"هو انتي"، واختتم حفله بأغنية "جلجلي".

هشام عباس

وكان النجم هشام عباس، قد أحيا مؤخرا حفلًا في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، وقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التيتفاعل معها الجمهور، منها: زمان وأنا صغير، وأحلى ما فيكي،وقول عليا مجنون، وشوفي وعيني، وطول ما أنت بخير، والسهر والانبساط،وفينه، ويتربى في عزو،وساعة لقلبك،وسامع قلبي.

الفنانة سيمون

وطرحت مؤخرا النجمة سيمون، أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "اتغير علشاني"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتأتي الأغنية ضمنأحداث فيلم "بدلة وفستان" والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات أغنية "اتغير علشاني لـسيمون":

اتغير علشاني لو تقدر وأنا علشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكونشبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر".

حفل كاسيت 90

وكان قد أحيا نجوم التسعينيات مؤخرا حفل كاسيت 90 الذي أقيم على مسرح بنش مارك بمدين جدة في المملكة العربية السعودية، حقق الحفل نجاحًا كبيرًا، وأحيا الحفل كلا من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر وحميد الشاعري، سيمون وعدد كبير من نجوم التسعينيات بأغانيهم الناجحه.