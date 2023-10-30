نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض ديسمبر المقبل.. تفاصيل مسلسل "الوصفة السحرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع مسلسل "الوصفة السحرية" تصوير مشاهد العمل استعدادا لعرضه في ديسمبر ضمن مسلسلات الأوف سيزون.



تفاصيل المسلسل



يتكون من 45 حلقة ويخرجه خيري سالم ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويناقش عددا من القضايا الاجتماعية، خاصة العوائق والمشكلات التى تواجة المقبلين على الزواج حديثًا، والمشاكل التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج.



أحداث الوصفة السحرية

تجسد الفنانة بسمة داود شخصية "نهلة" ومتزوجة من إسلام جمال خلال أحداث المسلسل وحيث تكشف الأحداث عن طبيعة حياتهما بعد الزواج وما يواجهانه من تحديات وكيفية تكوين حياة زوجية ناجحة.



طاقم عمل الوصفة السحرية

يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

ما هي آخر أعمال الفنان إسلام جمال؟

وفي سياق أخر كانت أخر أعمال الفنان إسلام جمال الدرامية مسلسل الاصلي، وشاركه البطولة: ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، إيهاب فهمي، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن