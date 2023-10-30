4 نوفمبر.. أحمد حلمي ضيفًا في برنامج "Sold Out"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان أحمد حلمي ضيفا على برنامج "Sold Out" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، ومن المقرر عرضها 4 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويتحدث الفنان أحمد حلمي حول مشواره الفني، وأعماله السينمائية بجانب فقرات غنائية وموسيقية تتخلل الحوار، وتذاع المقابلة عقب تصويرها وتسجيلها عبر «cbc» ومنصة «WATCH iT».

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، تليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويذكر ان تصدر الفنان أحمد حلمي، محركات بحث جوجل نظرًا لانتشار خبر حول تعرضه لوعكة صحية، وازادات تساؤلات واسعة من قبل نجوم الوسط الفني وجمهور السوشيال حول معرفة صحة هذه الأنباء

أحمد حلمي

كشفت الفنانة منى زكي خلال تصريحات صحفية، حقيقة تعرض زوجها الفنان أحمد حلمي لوعكة صحية مفاجئة.

وأضافت أن كل ما يقال حول تعرض أحمد حلمي لـ وعكة صحية، لا أساس له من الصحة، وهو بحد ذاتها حالته الصحية جيدة، قائلة: “أحمد حلمي بخير الحمد لله”.

وعلى صعيد آخر، تتألق منى زكي في فيلم" القاهرة مكة"،ويشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، محمد علاء، وخالد الصاوي، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

فيلم الجواهرجي

وتنتظر مني زكي فيلم "الجواهرجى" الذي يجمعها بالنجم محمد هنيدى بعد 24 سنة من عرض فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية،

والفيلم من بطولة لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، عارفة عبدالرسول وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.