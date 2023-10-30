نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تفاصيل فيلم "Aquaman and the Lost Kingdom" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهى أبطال الجزء الثاني من فيلم "Aquaman" والذي يحمل اسم “and the Lost Kingdom” بطولة النجم العالمي جايسون موموا،من تصوير الفيلم، ومن المقرر عرضه خلال موسم أفلام رأس السنة 2024.

الجزء الثاني من فيلم Aquaman and the Lost Kingdom

ويأتي طرح فيلم Aquaman and the Lost Kingdom بعد مرور 5 سنوات من طرح الجزء الأول من الفيلم.

وينتظر عشاق فيلم Aquaman طرح الجزء الجديد بدور العرض السينمائي والمقرر له في يوم 25 ديسمبر المقبل لينافس ضمن قائمة أفلام رأس السنة.

أحداث الجزء الثاني من فيلم Aquaman and the Lost Kingdom

وتدور قصة الجزء الجديد من فيلم Aquaman حول سعى “أرثر” مستعينًا بمساعدة “أورم” لإنقاذ “أتلانتس” والتصدي لـ "بلاك مانتا"،والذي يسعى لاستغلال سلاح جديد وتسخيره في سبيل الانتقام لموت والده، وتتوالى الأحداث.



أبطال الفيلم

فيلم Aquaman And The Lost Kingdom من إخراج جيمس وان، ويشارك في بطولته كل من آمبر هيرد في دور “ميرا”، وجايسونموموا في دور “أكوامان”، ونيكول كيدمان في دور “الملكة أتلانتا”، وباتريك ويلسون في دور “أورم - سيد المحيط”، ودولف لاندجرين فيدور “الملك نيروس”، وويليم دافو في دور “نيوديس فولكو”.

فيلم Aquaman الجزء الأول

فيلم Aquaman الجزء الأول طرح في عام 2018 وحقق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر حول العالم.

أحداث الجزء الأول



ودارت قصة الجزء الأول حول “آرثر كاري” الذي يدرك أنه وريث مملكة “أتلانتيس” تحت الماء، وعليه أن يرنو إلى قيادة شعبه ليصبح بطلهمالأول، ومن ثَم بطل العالم، فيدخل في معارك لا نهاية لها، حتى يتمكن من تحقيق ما خُلق له.



جايسون موموا

وينتظر جايسون موموا عرض فيلمه الجديد Minecraft في عام 2025، وتحديدًا في الـ 4 أبريل، وذلك بعدما احتفل موموا بطرح البروموالرسمي لفيلم Fast X الذى يعد أحدث فيلم من سلسلة أفلام fast & furious والذى تضمن عددا كبيرا من النجوم أحدث المنضمين له هو جايسون موموا، وحفل المقطع الذى يتخطي 3 دقائق مشاهد أكشن ضخمة للغاية مثلما يظهر في البرومو الرسمي للعمل.