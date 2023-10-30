مصطفى شعبان يشارك في رمضان 2024 بـ "المعلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد النجم مصطفى شعبان على عمل درامي جديد تحت عنوان "المعلم"، والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني لعام 2024، ومن المقرر أن يعقد جلسات عمل مكثفة مع صناع المسلسل من أجل الاستقرار على الشكل النهائي للعمل واختيار باقي الأبطال تمهيدًا لانطلاق التصوير في أقرب وقت ممكن، خاصةً وأن أحداث المسلسل مستوحاه من أحداث فيلم "شادر السمك" للنجم الراحل أحمد زكي.



ما هي آخر أعمال مصطفى شعبان؟



يذكر أن مصطفى شعبان، شارك في رمضان الماضي خلال مسلسل “بابا المجال” وشاركه البطولة كل من سوسن بدر، باسم سمرة، سهر الصايغ، سماء إبراهيم، محمود عبدالحافظ، جومانا مراد، رياض الخولي، عارفة عبدالرسول، هبه حسن، فرح يوسف، والعمل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى.



أحداث مسلسل “بابا المجال”



تدور قصة مسلسل بابا المجال، حول عائلة تعيش في منطقة شعبية، وتدور بينهما عدد من الأزمات والمواقف، فيما يعمل مصطفى شعبان في مجال التجارة، واسمه زين، فيما تدور بينه وبين باسم سمرة “عزوز” العديد من الأزمات خلال الأحداث



مسلسل “دايما عامر”



كما الفنان مصطفى شعبان في مسلسل "دايمًا عامر"، والذى عرض رمضان 2022، وشارك فى بطولته كل من، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفي، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامي، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغني، لمي كتكت، أحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي.