نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين الخيام: كانت لي رؤية في كل عمل أقدمه.. ونشأتي أثرت في اختياراتي للأغاني الوطنية والدينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت ياسمين الخيام إنها قدمت عدد من الأعمال الفنية والأغاني الوطنية منذ أواخر السبعينات ولمدة عشر سنوات مؤكدة على الدور الهام للقوى الناعمة ودورها في خدمة الناس والتأثير عليهم.

ياسمين الخيام تكشف تفاصيل اختيارها للأغاني الدينية

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج “واحد من الناس” مع الدكتور عمرو الليثي ان نشأتها والبيئة التي عاشتها أثرت في اختياراتها للأغاني الوطنية والدينية وكانت لي روية في كل عمل اقدمه وان اقدم الكلمة الطيبة، والبداية أوبريت عيون بهية في أواخر السبعينات وكان عمل درامي وكانت اول أوبرا مصرية وألحان د. جمال سلامة وللاسف لم تسجل وكان عمل رائع واستفدت جدًا من هذه التجربة وأنا خريجة آداب القاهرة قسم اجتماع وعلم نفس.

وتابعت أن المحطة التالية كانت قصيدك للملحن رياض السنباطي ومدح رسول الله، وكانت في عيد الفن واعقبها عدد من المسلسلات الدينية، ومنها مسلسل "علي هامش السيرة " وتتر المسلسل أذيع في مصر فقط وكانت مفاجأة أن تقوم سيدة بغناء "يا حبيبي يا رسول الله".

ياسمين الخيام تتحدث عن تتر مسلسل “محمد رسول الله”

وأوضحت أن تتر مسلسل "محمد رسول الله" كان مرحلة مهمة جدًا وتتر متميز جدًا بالتعاون مع الملحن د. جمال سلامة ونجح بشدة ومازال حتى الآن، والمؤلف عبد الفتاح مصطفى، وكانت المقدمة الموسيقية والتتر فكرةً ورؤية جديدة وهذه الكلمات والألحان والأداء عايش حتي الآن ويصل إلى قلوب الناس، وأن أي عمل ديني أو وطني أكون حريصة أن تصل إلى القلوب والعقول.