نهال عنبر تتطوع في الهلال الأحمر لدعم غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نهال عنبر على المشاركة والتطوع في جمعية الهلال الأحمر المصري، حيث قامت بتعبئة المعونات مع الجمعية لصالح شعب غزة، وشاركت ذلك خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

تضامن نهال عنبر مع القضية الفلسطينية

وسبق وقامت نهال عنبر بدعوة لوقفة تضامنية مع أهل فلسطين غدًا الجمعة أمام المنصة وقالت خلال فيديو عبر “ إنستجرام”: “إن شاء الله بكرة بعد صلاة الجمعة هنتقابل فى المنصة علشان نقف وقفة لفلسطين وشعب فلسطين اللى شايف العذاب كله والافتراء هنتضامن بكرة مع الشعب الفلسطيني ان شاء الله بكرة بعد صلاة الجمعة”.

ما هي آخر أعمال نهال عنبر؟

شاركت نهال عنبر، في رمضان الماضي بمسلسل "الكتيبة101" الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه على شاشة on حيث جسدت دور أم آسر ياسين الذي استشهد في نهاية الأحداث، وشارك في العمل الفنانة لبلبة وعمرو يوسف وميرنا نور الدين، وإخراج محمد سلامة.

كما حققت نهال عنبر نجاحًا كبيرًا في مسلسل “أعمل ايه” بطولة كل من خالد الصاوي وصابرين ندى بسيوني، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسي، دنيا المصري، محمد مهران، نور إيهاب، صبري عبدالمنعم، أيمن عزب، ريهام الشنواني، حمدي هيكل، مفيد عاشور، أحمد جمال سعيد، محمود الشرقاوي، وحقق نجاح كبير وردود فعل إيجابية من قبل الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة خلال فترة عرضه على شاشة قنوات دي أم سي.