ياسمين الخيام تكشف أسباب نجاح تتر مسلسل محمد رسول الله

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام أن الأغنية الدينية تكون مؤثرة في الناس بناءً على الكلمات والصدق وأن يكون الأداء محبب وقريب من المتلقى، وتتر مسلسل محمد رسول الله استمر لمدة أربع أجزاء وحدث تغيير في التتر حيث تم إضافة مقطع صوتي والآلات الغربية كنوع من الإضافة بغرض أن يستمع المتلقي لشئ جديد.

ياسمين الخيام تكشف سر نجاح مسلسل “محمد رسول الله”

وأشارت أن تتر مسلسل " محمد رسول الله " كان مرحلة مهمة جدًا وتتر متميز جدًا، وأنها قدمته بالتعاون مع الملحن د. جمال سلامة ونجح بشدة ومازال حتى الآن، والمؤلف عبد الفتاح مصطفى، وكانت المقدمة الموسيقية والتتر فكرةً ورؤية جديدة وهذه الكلمات والألحان والأداء عايش حتى الآن ويصل إلى قلوب الناس، وأن أي عمل ديني أو وطني تكون حريصة على أن يصل إلى القلوب والعقول.

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي، وبعد تجربة تتر مسلسل محمد رسول الله، وقدمنا عن الهجرة عمل فني بمشاركة أخي علي ومع الملحن د. جمال سلامة والمؤلف عبد الفتاح مصطفى.

ياسمين الخيام تكشف تفاصيل غنائها في مناسبات هامة

وتابعت أنها قدمت كل رمضان تتر لمسلسل وعدد من الأغاني المهمة وأعقبها عيد الفن وقدمت عمل فني من كلمات الشاعر فاروق جويدة وكلمات محمود الشريف والذي تم تكريمه من الرئيس السادات، وتم غنائها في عدد من المناسبات الوطنية الأخرى وأعتقد أنها تدرس في المدارس الإبتدائية.