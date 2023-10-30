نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية محمود عبد المغني في فيلم "درويلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمود عبد المغني، حاليًا في فيلم “درويله”، ويجسد خلال الأحداث شخصية مطرب، والفيلم تدور أحداثه في إطار الغموض والأكشن.



من هن فريق عمل فيلم “درويله"؟

والعمل من تأليف محمد دياسطي، وإخراج معوض إسماعيل، وبطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، نهال نور وعدد آخر من الفنانين.

ما هي آخر أعمال محمود عبد المغني؟



وفي سياق آخر، شارك الفنان محمود عبد المغني مؤخرًا في مسلسل “مشوار الونش ”، بطولة محمد رجب، وإيهاب فهمي، وميرهان حسين، ومنة فضالي، ومحمد أبو داود، وميمي جمال، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

كما يشارك محمود عبد المغني حاليًا في مسلسل "هابي هالوين" بطولة حنان مطاوع، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، عماد ادريانو، علي الشامل، وسيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده.



ما هي آخر أعمال محمود عبد المغني السينمائية؟



يذكر أن الفنان محمود عبد المغني، شارك مؤخرًا في فيلم " يوم 13 " مع الفنان أحمد داود، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي، ودارت أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

وشارك في بطولة الفيلم، كل من: أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.