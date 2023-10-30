انت الان تتابع خبر أول صورة لزوجة الفنان منذر رياحنة والجمهور مصدوم: "ملكة جمال الأردن"! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت صفحات فنية صورة زوجة الفنان الاردني الشهير منذر رياحنة، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، حيث يعد الظهور الأول لها.

وتفاعل الجمهور مع أول ظهور لزوجة الفنان الأردني منذر رياحنة مشيدين بجمالها وحضورها اللافت مع زوجها.تزوج منذر رياحنة من أريج مصطفى في عام 2008م، وقد التقيا في شهر رمضان أثناء دعوة إفطار في منزل صديق لهما، وأثناء مشاهدة المسلسل الوطني له “الاجتياح” فإن أريج مصطفى أبدت إعجابها الشديد بالأداء التمثيلي فيه، وقال بأنه أعجب بها في تلك اللحظة.

بدأ الحب بينهم من خلال أول لقاء لهم، وقد زاد الحب فيما بينهم بالاتفاق في الأفكار، فقد حصلا على حياة زوجية مستقرة احتوت على الحب والاحترام وأدى إلى جعل حياته ناحجة، وكانت المشجعة والداعمة له، فإن زواجهم داما إلى مدة 12 عام، وقد أنجبا ثلاثة من الأبناء: ولد وهو (رايان) وبنتين (وجد) و(إميليا).