انت الان تتابع خبر لن تصدقوا ماهي وصية الهام شاهين التي اثارت غضب عائلتها وأقسموا ألا تُطبق!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صفحات فنية وصية الفنانة الهام شاهين التي اثارت الجدل من خلالها في وقت سابق، حتى أن جميع افراد عائلتها عارضوا هذا الأمر.

هذه الوصية كانت الفنانة المصرية إلهام شاهين قد افشت عنها في برنامج "حبر سري" الذي عرض على قناة "القاهرة والناس".

وقالت "لن أكتب جزء من ثروتي للأعمال الخيرية والأبحاث العلمية لأن عندي ورثة يورثوني وعندي عائلة هذا حقها أن يورثوا".

وأضافت "قررت التبرع بالأعضاء إذا كانت سليمة فده صدقة جارية وعملت في الشهر العقاري تسجيل لده وعملت فيديو صوت وصورة".

وتابعت "التبرع بالأعضاء هيخدم البشرية وكل الدول المتحضرة عندها القانون ده وإحنا بننقذ أرواح ناس من الألم، والناس اللي بيقولوا حلال وحرام كل الشيوخ قالوا ده حلال وصدقة جارية وعمل خير وإسألوا الشيخ خالد الجندي وسعد الهلالي والدكتور أحمد سلومة وكلهم شيوخ أجلاء".

وتسببت وصية التبرع بالأعضاء بجدل كبير وسط خلاف كبير ورفض من عائلتها حسب تدولات في السوشيال ميديا لوصيتها.