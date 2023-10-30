انت الان تتابع خبر خلعته لهذا السبب "المقرف".. حلا شيحة تفضح طليقها معز مسعود وتكشف سره الصادم وتفاجئ الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، الترند بعد أن نشرت فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل «إنستجرام» وهي ترقص على أغنية “خليك فولازي” للفنان تامر حسني.

وبعد نشر حلا شيحة مقطع فيديو لها وهي ترقص انهالت عليها العديد من التعليقات من جمهورها ومتابعيها يطلبون منها تقديم الاعتذار لتامر حسني، حيث جاءت التعليقات كالآتي: “بتصالحي تامر بالأغنية أنتِ صح؟، هو تامر بقى حلو دلوقتي، أنا بحبك أوي بس لازم تنزلي اعتذار لـ تامر حسني على اللي اتقال قبل كدة”.وكانت حلا شيحا قد تبرأت من فيلم “مش أنا” الذي شاركت به مع تامر وهاجمته بسبب طلبها منه بحذف بعض المشاهد التي يوجد فيها تلامس والفنان وعدها ولكنها فوجئت عند مشاهدة الفيلم بوجود تلك المشاهد.

ويبدو أنّ طلاق الفنانة المصرية حلا شيحة من الداعية المصري، معز مسعود، أصبح أكيداً، فبعد عدة أشهر من الجدل حول خلعها الحجاب وعودتها إلى الفن حدث تطور جديد.

فقد لمّحت حلا شيحة إلى ذلك وإلى سبب طلاقها منه حيث شعرت بأنه ضيّق عليها حياتها من جميع الجوانب، فكتبت عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“: “هل تعلم ماذا حدث عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟ أصبحت حرة”.

كما ظهرت حلا في السيارة وهي تستمع لأغنية “شكراً من هنا لبكرة”، الخاصة بإعلان فودافون.

وفي ‏أعقاب حذف جميع منشوراتها عبر حسابها على "إنستغرام"، خرجت الفنانة حلا شيحة عن صمتها طوال تلك ‏الأيام لتوجه رسالة لمتابعيها.

حيث نشرت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص ‏بـ"إنستغرام" صورة لها من دون حجاب وعلقت عليها بقولها: "أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذه ‏اللحظة ولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق ‏وسنجتهد لنتجاوز فكل معاناة نتشاركها هي نفسها".‏

وكانت حلا قد أثارت الجدل من جديد، حول عودتها للفن مرة أخرى وانفصالها عن زوجها الداعية معز ‏مسعود، وقامت بحذف كل الصور من حسابها الخاص على "إنستغرام" بما فيها صورها مع أولادها ومع ‏زوجها.

وقامت بتغيير وصف مهنتها إلى فنانة، لتعيد الحديث عن انفصالهما وخلعها الحجاب وعودتها إلى ‏الفن من جديد.‏