انت الان تتابع خبر الكشف عن القصة الحقيقة لمسلسل "سفاح الجيزة" يشعل مواقع التواصل.. عدد الضحايا الأصليين يحدث ضجة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مسلسل "سفاح الجيزة" أعاد إلى أذهان الجمهور قصة السفاح الحقيقي والتي أقلقت الشارع الممصري قبل أعوام، بعد أن تصدرالمشهد الدرامي، وأصبح حديث الرأي العام المصري.

المسلسل يروي قصة قاتل متسلسل في منطقة الجيزة، حيث سرد أحداثًا مستوحاة من قصة قذافي عبد العاطي، سفاح الجيزة الحقيقيوكانت أحداث محاكمة "سفاح الجيزة" قد هزت الشارع المصري، بعد أن تم الكشف عن الجرائم التي قام بها، من بينها جرائم قتل ونصب، ابتداء من سنة 2015.

وقد قام قذافي فراج عبد العاطي بالتخلص من أربعة أشخاص، من بينهم زوجته، وصديقه المقرب، وأحد الصائغين الذين كان يتعامل معهم، الذين اختفوا في ظروف غامضة، ولم يتم العثور عليهم.

وكان قذافي يعيش في محافظة الجيزة، كما أنه كان يتنقل في بعض الأحيان إلى مدينة الإسكندرية، وكان يقوم بالتخفي، وانتحال شخصيات أخرى، منها وهمية، ومنها تمثل أحد معارفه.

ومع اختفاء الصائغ، الذي كان آخر ضحاياه، بدأت الشكوك تتبادر حول هذا الشخص، ليتم الكشف عنه وعن جرائمه من قبل الشرطة المصرية، لتشهد محاكمته، التي تمت سنة 2021 ظهور العديد من التفاصيل والخبايا المتشابكة، ليتم الحكم عليه بعد ذلك بالإعدام، وهو الحكم الذي لم يطبق حتى الساعة، بسبب طعنه فيه، في انتظار المحاكمة المقبلة.

بدأت قصة السفاح الحقيقي قذافي فراج عندما قرر أن ينصب على صديقه المقرب رضا، الذي كان يعمل خارج البلاد، وأقنعه قذافي، أن يرسل له أموالًا من الخارج ليستثمرها له، وبرغم ثقة صديقه به لكنه خان تلك الثقة وكان يستولي على الأموال لصالحه بموجب توكيل رسمي قام رضا بالتوقيع عليه.

عاد رضا من سفره وطلب من قذافي مراجعة الحسابات المالية، وقرر وقتها الأول تنفيذ مهمته في التخلص منه، وبالفعل سممه وقام بدفنه بحفرة في إحدى غرف منزله ببولاق الدكرور، وقام بإرسال رسالة لزوجة صديقه من هاتفه الشخصي مضمونها أنه تم القبض عليه وبدون أي تفاصيل أخرى.

انتحل سفاح الجيزة صفة صديقه، وكرر جرائمه والتي كانت ثاني ضحاياها هي زوجته التي تخلص منها ودفنها بحفرة أخرى ومعها ذهب خاص بها.

واستمرت جرائم السفاح، حتى وقع في قبضة السلطات الأمنية بسبب كاميرات مراقبة قامت برصده عند سرقته لمحل ذهب يمتلكه والد زوجته الخامسة، موضحًا أنها كانت طبيبة صيدلة.

واجهت الشرطة القذافي بجميع المعلومات، وقام بالاعتراف بكافة الجرائم التي ارتكبها، وكشفت التحقيقات تفاصيل أشبه بسيناريوهات الأفلام من ناحية جرائم قتل ونصب واحتيال، والرابط بينهم كان ذكاؤه في التخفي وانتحال الشخصية..