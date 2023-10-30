نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الأغنية الترويجية الأولى لفيلم ANIMAL بعنوان Satranga في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الأغنية الترويجية الأولى لفيلم ANIMAL، أحدث الاعمال السينمائية للنجم رانبير كابور، والتي تطرح بعنوان Satranga.

ونقل موقع انديا توداي، الاغنية التي تدور أحداثها في اطار رومانسي، من غناء ارتيج سينغ، ومشاركة نجمة الفيلم راشميكا ماندانا.

تفاصيل عن الفيلم

و تستمر التسريبات عن فيلم ANIMAL الجديد للنجم رانبير كابور في الظهور، قبل طرح الفيلم رسميا، وكان احدثها ان رانبير، اختار ان يخفض من قيمة اجره عن الفيلم في مقابل ان يحصل على جزء من الارباح.

ويقول موقع انديا توداي، أن مثل هذه السياسة، سبق وأن اتبعها نجوم بوليوود، قبل طرح اعمال سينمائية يتنبأ بنجاحها بقوة.

Animal

وكان قد طرح الممثل الهندي الكبير رانبير كابور بوستر ترويجي جديد يظهر للمرة الأولى لفيلمه المنتظر Animal.

ووفق موقع انديا توداي، اعلن رانبير مع طرحه للبوستر الترويجي للفيلم، أن الاعلان التشويقي الأول سيطرح بحلول يوم 23 سبتمبر الجاري الذي يزامن عيد ميلاد رانبير.

وفيلم Animal يطرح لرانبير كابور في صالات العرض الهندية، بتاريخ الأول من ديسمبر، وهو من اخراج Sandeep Reddy Vanga.