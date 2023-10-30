نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيموثي شالمي مقدما لحلقة جديدة من Saturday Night Live في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيكون الممثل الشاب تيموثي شالمي مقدما أحدث الحلقات المقرر عرضها من برنامج التوك شو الكوميدي Saturday Night Live على NBC.

ووفق ديد لاين، الحلقة التي سيقدمها تيموثي، هي الحلقة المقرر طرحها للعرض بتاريخ 11 نوفمبر المقبل، مع حضور موسيقي لـ Boygenius.

تيموثي شالمي

أداء موسيقي

وضمن مشروعاته الجديدة، من المقرر أن يؤدي تيموثي شالمي بنفسه الفقرات الغنائية ضمن مشاهد السيرة الذاتية في الفيلم الجديد الذي سيجسد به شخصية المغني الراحل بوب ديلان.

وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، مشيرة لأن شالمي سيقوم بالتدريب على الغناء الفترة المقبلة، ليؤدي بنفسه اغنيات ديلان ضمن احداث الفيلم، دون الحاجة للجوء لتركيب صوت ديلان على مشاهد الفيلم.

وحتى الآن لم يتم الكشف العنوان الرسمي للفيلم الجديد، الذي سيقدم به شالمي شخصية ديلان للجمهور، غير إنه قد تم اختيار المخرج جيمس مانجولد لمهمة الإخراج.

مشروع سينمائي جديد

وفيلم السيرة الذاتية لتيموثي شالمي، يعتبر أحدث فيلم سينمائي له بعد تجربة فيلم Bones And All، وفيلم رعب كوميدي، من اخراج لوكا جواداجنينو، ويشارك في بطولته تيموثي شالامي الذي يجسد شخصية باسم "لي"، وتايلور راسل التي تجسد شخصية باسم "مارين ييلر"، ومارك رايلانس الذي يجسد شخصية باسم "سولي"، وكلوي سيفاني التي تجسد شخصية باسم جانيلا ييلر، وأيضا مايكل ستولبيرج الذي يجسد شخصية باسم جيك، ومادلين هال التي تجسد في الفيلم شخصية باسم كيم.