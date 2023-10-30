انت الان تتابع خبر انهيار منى زكي بالبكاء واعتزالها التمثيل نهائياً يحرق مواقع التواصل.. ماذا حدث؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بأنباء اعتزال النجمة المصرية منى زكي زوجة الفنان أحمد حلمي التمثيل الأمر الذي أثار تساؤلات جمهورها ومحبيها.

مصدر مقرب من منى زكي، خرج عن صمته وأكد أن هذه الأنباء هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.وأشار إلى أن الفنانة منى زكي تحضر في الفترة الحالية لأكثر من عمل سينمائي، منهما فيلم جديد تتناول من خلاله السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من الإخراج مروان حامد.

كما تواصل منى زكي في الفترة الحالية التحضير لفيلمها الجديد الذي يجمعها مع كريم عبد العزيز بعنوان "لعب عيال"، تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.

ومن المفترض أن تنتهي النجمة المصرية من تصوير فيلم "الجواهرجي"، بطولة محمد هنيدي خلال الأيام القليلة القادمة تأليف عمر هلال وإخراج إسلام خيري، والعمل يشارك فيه كل من لبلبة، الراحل أحمد حلاوة، أحمد السعدني، باسم سمرة، تارا عماد، وعارفة عبدالرسول.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة منى زكي، مسلسل تحت الوصاية الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق، واستطاع أن يحقق نجاح كبير خلال عرضه.