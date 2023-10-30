الموت يفجع كريم فهمي باقرب الناس على قلبه

انت الان تتابع خبر الموت يفجع كريم فهمي باقرب الناس على قلبهوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن الفنان كريم فهمي عن وفاة ابنة خالته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقال: انتقلت إلى رحمة الله بنت خالتي غدير برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وقراءة الفاتحة، والدعاء لبناتها ولنا بالصبر.الجديربالذكر ان أخر أعمال الفنان كريم فهمي مسلسل "الكتيبة 101" بطولة كلا من: عمرو يوسف وآسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، محمد جب، عمرو محمود ياسين.