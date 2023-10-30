انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة: زوجة الفنان الراحل أشرف مصيلحي تكشف هوية الفنان الذي اعطاهم شوال فلوس!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مازال خبر رحيل الفنان أشرف مصيلحي مخيم على الوسط الفني، حيث ترك خبر وفاته غصة في قلوب جميع محبيه.

وكانت زوجة الفنان أشرف مصيلحي قد فجرت مفاجأة قبل رحيله بأيام، حيث كشفت اسم الفنان الذي وقف معه أثناء فترة مرضه.

ومن خلال تصريحات صحفية، كشفت منال الصيفي عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الراحل أشرف مصيلحي، والتي كانت قد بدأت في التدهور.

منال الصيفي أكدت أن علاقة الراحل أشرف مصيلحي بزملائه كانت علاقة قوية وجيدة للغاية، مما دفع كثيرين منهم للتعاون وعرض المساعدات المادية عليها خلال رحلة علاجه بعد إصابته بالسرطان منذ 3 سنوات.

وقالت زوجة أشرف مصيلحي أن الفنان محمد هنيدي كان قد أرسل لها جوالا مليئاً بالنقود، للمساهمة في علاج أشرف مصيلحي، لتوضح أنها كانت تبكي أحياناً من حب أصدقائه.