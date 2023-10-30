انت الان تتابع خبر سلّموه جواز جنسيته الجديدة!! هاني شاكر يغير جنسيته المصرية ويختار هذه الدولة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثار الفنان المصري هاني شاكر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصوله على جنسية دول البحر الكاريبي واتهامه بالإستغناء عن جنسيته المصرية.

وكانت إحدى الشركات المتخصصة في منح جوازات السفر قد نشرت فيديو يظهر فيه نقيب الموسيقيين شاكر وهو ينهي إجراءات حصوله على جواز السفر، والذي تراوح كلفته ما بين 100 إلى 150 ألف دولار.

ورد أمير الغناء العربي هاني شاكر على الجدل المثار قائلاً إن التقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن جنسيته المصرية، وأن حصوله على تلك الجنسية جاء بغرض الاستثمار والاستجمام في تلك الدول، لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة.

ولا يتطلب امتلاك جواز السفر الكاريبي بغرض الاستثمار أي مؤهلات لحامله أو أي اختبارات خاصة باللغة أو مقابلات، كما يضمن له العيش بصورة قانونية في أي من بلدان الكاريبي وهي: «جزيرة سانت كيتس ونيفيس – جرينادا – جمهورية الدومينيكا- سانت لويسا – أنتيجو وباربودا».

ويمكن التقدم بطلب للحصول على الجنسية من خلال شركات المحاماة المتخصصة، تستمر إجراءات الحصول على جنسية دول الكاريبي لمدة من شهرين إلى 5 أشهر.

وبالنسبة للمؤهلات الأساسية، فإن معظم هذه الدول تمنح جنسيتها للأشخاص البالغين في السن القانونية (18 عاماً وما فوق)، الذين يتمتعون بصحة جيدة، وليس لديهم سجل إجرامي.

ويتم الحصول على الحق في الحصول على الجنسية في منطقة البحر الكاريبي مع المتقدم بغرض الاستثمار الاقتصادي، ويحصل المستثمر على الجنسية هو وزوجته وتمتد لأطفاله وأحفاده، وتوفر جميع الدول الجزرية سناً معيناً للأقارب المقربين. عند تسجيل الجنسية لكل فرد في العائلة مع دفع رسوم إضافية.