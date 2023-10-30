انت الان تتابع خبر "مش عاوزنها وعندنا بديل".. أحمد العوضي يوجه رسالة شديدة اللهجة والصراحة للجميع! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة عبر حسابه على فيسبوك، يدعو لمقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

حيث كتب “حملة المقاطعة لازم نستمر عليها حتي وان توقف العدوان .. احنا اكبر قوه شرائيه في العالم لازم نتعود ان احنا مقاطعين لمنتجاتهم ومش عاوزنها وعندنا بديل لكل حاجه حتي وان كان اقل جودة…. محدش بيموت من غير ماكدونالدز و بيبسي وكنتاكي وووووو …بل بالعكس اكلهم الللي بيجيبلنا الوبا والمرض”.

وتابع “ده اقل حاجه نقدر ننصر بيها دينا واخواتنا واقل حاجه نقدر نحارب بيها العدوان … ان احنا منكونش سبب في اي جنيه يخشلهم … ونعلم اولادنا ان المنتجات دي اصبحت من المحرمات يعني نغرس في اولادنا ان الحاجات دي اجباري انك تقاطعها”.

واختتم “مع الوقت مقاطعتنا هتجيبهم الأرض ….اخوااااتي اوعي تستهون بالمقاطعه ركعوهم وميكسبش منك جنيه …. حملات المقاطعه مستمره وهتستمر ويارب نفضل مكلمين حتي وان توقف العدوان”.