انت الان تتابع خبر صغرت عشرين سنة واصبحت نسخة من هيفاء وهبي.. أحلام تثير الجدل في اخر ظهور لها بتغير كبير في ملامحها! صور والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جمهورها ومتابعيها بفيديو جديدا لها من الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام. بدت فيه بملامح صغيرة جداً ما جعل الجميع في حيرة وتساؤل ما اذا قامت الفنانة بعمل جراحة تجميل مؤخراً.

حيث ظهرت أحلام في الفيديو، هي تغني من السيارة، بإطلالة جذابة وناعمة، وتشبه ملامحها ملامح الفنانة هيفاء وهبي بشكل كبير.وفي وقت سابق، تعرضت المطربة أحلام، إلى موقف غريب أثناء إحياء حفلها الغنائي الأخيرة في السعودية بموسم جدة، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وقرر أحد معجبي أحلام، أن يمنحها هديه أثناء غنائها، وهى عبارة عن مروحة يد مزينة بالفرو الأسود.

وشاركت النجمة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” صورا لها خلال إحيائها حفلها في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

[صغرت عشرين سنة واصبحت نسخة من هيفاء وهبي.. أحلام تثير الجدل في اخر ظهور لها بتغير كبير في ملامحها! صور]