انت الان تتابع خبر صورة نادرة لـ أمينة رزق في مرحلة المراهقة والشباب.. طلعت أجمل من مي عز الدين بمليون مرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت صفحات فنية نشر صورة نادرة للفنانة الراحلة امينة رزق من مرحلة الشباب والمراهقة، تفاجئ منها الجمهور، حيث اكدوا أنها كانت جميلة جدا.

ظهرت الفنانة الراحلة امينة رزق خلال الصورة بشكل جميل للغاية وهو ماعبر عن الجمهور في التعليقات، حيث وصوفها بانها اجمل من الفنانة مي عز الدينوفي حوار سابق للفنانة امينة رزق كشفت عن السبب الحقيقي لعدم زواجها وقالت : سُئلت كثيرًا عن سبب عدم زواجي، ولماذا لم أتزوج رغم كثرة الخطاب ورغم الشهرة الواسعة التي حققتها وفيما أفنيت سنوات شبابي، وسأكشف عن أهم سببين لذلك، وهما حبي الشديد للفن، وكذلك حبي لأمي في المقام الأول، وكيف أحضر شخصًا يشاركها في حبي وأخشى أن يمسها بكلمة، وبالتأكيد ستعيش معي ومعظم الأزواج أنانيين، ولن يطيق تفضيلي لها عليه ولا يمكن أن تعلو مرتبة أحد من يكون على مرتبة أمي عندي.

وبرغم الأسباب التي ذكرتها أمينة في حوارها إلا أنه هناك سببًا آخر لعدم زواجها وكان معروفًا لدى الجميع وهو حبها الشديد لـ يوسف بك وهبي، والذي فضلت أن تظل تحبه في صمت على أن تخبره وتخسر وجودها بجواره..